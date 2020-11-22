В Интернете появились первые фотографии 57-летнего актера Михаила Ефремова из следственного изолятора в Белгороде. Сейчас мужчина, которого осудили на 7,5 лет лишения свободы за ДТП в центре столицы, находится в СИЗО № 3 Белгородской области: из-за карантина он пробудет там до 27 ноября, после чего отправится непосредственно в исправительное учреждение.

Снимки Михаила Ефремова из СИЗО были опубликованы на официальном сайте Белгородской и Старооскольской епархии. Дело в том, что в минувшую пятницу Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн навестил руководство изолятора и его обитателей, отслужив молебен в расположенном в СИЗО храме. После этого, как сообщают представители епархии, архиерей совершил таинство исповеди над осужденными и причастил их.

Официальный сайт Белгородской и Старооскольской епархии

На снимках можно заметить, что Ефремов довольно сильно похудел. Тем не менее, в целом он выглядит неплохо, а на одной из фотографий даже улыбается, приспустив маску. Кроме того, у него отрасли волосы, состриженные в московском СИЗО. В отличие от других зэков, пока что актер носит собственную одежду. Однако когда он прибудет в колонию, Ефремову все же придется облачиться в робу.