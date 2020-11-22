Певец отметил, что на данный момент отменены все корпоративы, несмотря на то, что их и так было немного. По его словам, многие артисты надеялись заработать хотя бы немного денег, однако теперь работы нет ни у кого. Он обратил внимание на то, что на корпоративах люди веселятся, а это само по себе является важной частью жизни, ради которой артисты работают.