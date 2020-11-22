Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Гороскопы
Игры
Работа
Еще
ФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСексБеременностьСвадьбы

Меладзе вновь пожаловался на трудности артистов из-за коронавируса

Lenta.ruиещё 1
1 час назад
Заслуженный артист России Валерий Меладзе вновь пожаловался на трудности артистов из-за коронавируса в интервью Юрию Костину в программе «Личные связи», опубликованной на YouTube.
Певец отметил, что на данный момент отменены все корпоративы, несмотря на то, что их и так было немного. По его словам, многие артисты надеялись заработать хотя бы немного денег, однако теперь работы нет ни у кого. Он обратил внимание на то, что на корпоративах люди веселятся, а это само по себе является важной частью жизни, ради которой артисты работают.
«Нам не дали сейчас поработать. Но наверняка будут новогодние съемки, огоньки... Ну а если мы ответим так же? Возьмем и не снимемся в праздничных концертах. Лучше пусть те, кто эти указы выпускает, веселят всю ночь наш народ», — заявил артист.
Ранее Меладзе призвал эстрадных исполнителей бойкотировать съемки в новогодних телепрограммах, чтобы привлечь внимание граждан к потерявшим работу из-за пандемии коронавируса музыкантам. Затем он отказался от этой идеи и признался, что призывал к бойкоту «гипотетически» и просто «закинул удочку».
Звёзды,Юрий Костин,Валерий Меладзе,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители