В ноябре 2018 года Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов удивили общественность своей свадьбой. Супруги до бракосочетания были знакомы четверть века, но семейная жизнь знаменитостей оказалась намного короче. Отношения супругов начали портиться после того, как продюсер переписал на своего помощника квартиру супруги. Лидия Федосеева-Шукшина долго и с помощью адвокатов и общественности пыталась вернуть недвижимость, в итоге это у нее получилось. Напомним, что для актрисы брак стал пятым, а для продюсера — шестым.