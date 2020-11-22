Алибасов готовится вновь стать отцом

"Кошмар какой! Уже не знаете, на чем хайп словить!", "Жаль, что таланты растрачены и в таком почтенном возрасте перестает иметь в себе уважение за счет дешёвого хайпа", "А кто снимает этот цирк? Сынок?", "Ой щас опять миллион эфиров на первом будет".