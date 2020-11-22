Алибасов готовится вновь стать отцом

Музыкальный продюсер Бали Алибасов рассказал, что его возлюбленная беременна. Он сделал заявление в своем Instagram-аккаунте.
Бари Алибасов опубликовал видео с молодой возлюбленной Викторией и подписал:
"Я люблю! Скоро у нас будет ребенок! Не знал, что в 73 любить можно сильнее и ярче, чем в 17. Вика, Спасибо! За то, что появилась в моей жизни!".
Кадр из видео
Однако в комментариях многие обвинили продюсера в пиаре:
"Кошмар какой! Уже не знаете, на чем хайп словить!", "Жаль, что таланты растрачены и в таком почтенном возрасте перестает иметь в себе уважение за счет дешёвого хайпа", "А кто снимает этот цирк? Сынок?", "Ой щас опять миллион эфиров на первом будет".
Напомним, что 9 ноября супруга Бари Алибасова Лидия Федосеева-Шукшина объявила о разводе.
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