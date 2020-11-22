Популярная блогерша и телеведущая опубликовала серию фотографий, раскрывающих подробности ее взросления, когда Ивлеева жила в деревне.

В своем Instagram 29-летняя Настя Ивлеева вновь предалась ностальгии и показала подписчикам, как выглядела более 10 лет назад.

В опубликованной карусели забавных кадров Настя предстает простой деревенской девушкой из 2009 года. На снимках в юной шатенке практически невозможно узнать ту звезду, которой стала Ивлеева.

Снимки сделаны в разные годы и показывают, как менялась и искала себя девушка. В кадре она выглядит достаточно зажатой, а ее стиль очень далек от ультрамодного гардероба, которым теперь может похвастаться звезда Сети и кумир миллионов.

Звезда добавила, что любит «порыться в архивах» и вспомнить, какой была ее жизнь до обрушившейся славы. Блогерша пообещала позже опубликовать фото времен работы гоу гоу и хостетс в ночном клубе.

"Тут разные периоды, начиная с 2009 года! Тут и прыщавый лобешник, и шрам, который ещё не перекрыт татухой, на втором фото, кстати, я с сеструхой раздавала листовки ресторана, в котором мы работали официантками",

— рассказала Настя подписчикам (прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены).

Напомним, что ранее Ивлеева посоветовала подписчикам мечтать о переменах и красивой жизни, приведя случай из собственной жизни. Звезда напомнила фанатам, что ее жизнь не всегда состояла из постоянных съемок и отдыха на Мальдивах. В ностальгическом посте девушка рассказала о студенческих годах, когда она училась в Санкт-Петербурге на факультете рекламы и связей с общественностью.