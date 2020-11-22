Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой Cмотрите в Okko ⟶
Секс Беременность Свадьбы

«Прыщавый лобешник»: Ивлеева показала архивные фото из юности 

WMJ.ru 55 минут назад
Популярная блогерша и телеведущая опубликовала серию фотографий, раскрывающих подробности ее взросления, когда Ивлеева жила в деревне.
В своем Instagram 29-летняя Настя Ивлеева вновь предалась ностальгии и показала подписчикам, как выглядела более 10 лет назад.
В опубликованной карусели забавных кадров Настя предстает простой деревенской девушкой из 2009 года. На снимках в юной шатенке практически невозможно узнать ту звезду, которой стала Ивлеева.
Снимки сделаны в разные годы и показывают, как менялась и искала себя девушка. В кадре она выглядит достаточно зажатой, а ее стиль очень далек от ультрамодного гардероба, которым теперь может похвастаться звезда Сети и кумир миллионов.
Звезда добавила, что любит «порыться в архивах» и вспомнить, какой была ее жизнь до обрушившейся славы. Блогерша пообещала позже опубликовать фото времен работы гоу гоу и хостетс в ночном клубе.

"Тут разные периоды, начиная с 2009 года! Тут и прыщавый лобешник, и шрам, который ещё не перекрыт татухой, на втором фото, кстати, я с сеструхой раздавала листовки ресторана, в котором мы работали официантками",

— рассказала Настя подписчикам (прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены).
Напомним, что ранее Ивлеева посоветовала подписчикам мечтать о переменах и красивой жизни, приведя случай из собственной жизни. Звезда напомнила фанатам, что ее жизнь не всегда состояла из постоянных съемок и отдыха на Мальдивах. В ностальгическом посте девушка рассказала о студенческих годах, когда она училась в Санкт-Петербурге на факультете рекламы и связей с общественностью.
Видео дня. Одежда, от которой надо срочно избавиться
WMJ.ru: последние новости
Бузова предстала с розовыми волосами и в платье-«дождике» — а фанаты переживают из-за ее веса Бузова предстала с розовыми волосами и в платье-«дождике» — а фанаты переживают из-за ее веса Карди Би стала «Женщиной года» по версии Billboard, но пользователи Сети этим недовольны Карди Би стала «Женщиной года» по версии Billboard, но пользователи Сети этим недовольны Как изменилась Седокова после брака с Тиммой Как изменилась Седокова после брака с Тиммой
Женский форум
Звёзды , Фото , WMJ.RU
Читайте также
Новости партнеров
Видео
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
02:49
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
Дом и сад
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
10:15
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
Здоровье
Звезды, которые не ладят с братьями и сестрами
02:34
Звезды, которые не ладят с братьями и сестрами
Звёзды
Как быстро избавиться от плесени в ванной
03:00
Как быстро избавиться от плесени в ванной
Своими руками
7 продуктов, которые нужны почкам
06:24
7 продуктов, которые нужны почкам
Здоровье
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
10:33
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
Еда
Главный фокусник СССР впал в депрессию
03:10
Главный фокусник СССР впал в депрессию
Звёзды
Одежда, от которой надо срочно избавиться
06:12
Одежда, от которой надо срочно избавиться
Мода Здоровье
Предметы интерьера из СССР, которым нужен второй шанс
03:40
Предметы интерьера из СССР, которым нужен второй шанс
Дом и сад
Звездные красавицы, бросившие мужей-миллионеров
04:07
Звездные красавицы, бросившие мужей-миллионеров
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение