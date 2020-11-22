Певица опубликовала эмоциональный пост в своем аккаунте. Экс-солистка «ВИА Гры», которая недавно вышла замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тимму, поделилась своими соображениями по поводу «срока годности женщин».

В частности, ее задели некоторые комментарии своих подписчиков, где ее назвали старухой и удивлялись, почему в таком возрасте она продолжает исполнять песни «о малолетской любви».

«Каков срок годности у женщины? А что в 30 все уже? Что по 40 годам? А в 60 на улицу не выходить?», — задумалась Седокова.

«Я помню как в детстве прилетала с народным ансамблем за границу и видела таких красивых женщин за 60, в платьях и на каблуках. Потом возвращалась домой и не понимала, почему у нас в 60 уже Бабушка и носишь платочек», — вспомнила певица.

«Прошло 25 лет и я все так же не понимаю, кто дал право судить женщину по ее возрасту? Взвешивать, как мясо на весах, ее морщины, неровности кожи и кг. Кто дал право хоронить женщину в 30? Или после развода? Или после двух и трёх детей? Или не замужнюю в 35? Кто дал право вам, людям с пониженной верой в себя, выплевывать это на тех женщин, кто не боится жить свою лучшую жизнь!», — обратилась Анна к своим критикам.

Певица также объяснила свой секрет молодости:

«И дело не в «ты так хорошо сохранилась для своих лет». Дело в духе! Который не поломать гладкими высказываниями. Именно эта сила и огонь внутри, а не упругая попа, привлекает и создаёт желание подпитываться и находиться рядом с человеком. Совершать поступки и покорять вершины».

Седокова обратилась к женщинам с призывом:

«Девочки, не слушайте вы тех, кто кричит, что жизнь в 40, 50, 60 заканчивается. Как говорит моя любимая героиня в «Москва слезам не верит» — В сорок лет жизнь только начинается, это уж я теперь точно знаю».