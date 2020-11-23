Прилучный раскрыл причину травмы черепа

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Павел Прилучный с травмой черепа и сломанной лицевой костью попал в московскую больницу им. Н. И. Пирогова.

Актер смог добраться до больницы сам. По данным источника "КП", Прилучный даже назвал причину травмы:

"На меня напали",

— сообщил он полицейским, который приехали по вызову врачей в медучреждение.