Прилучный раскрыл причину травмы черепа

Павел Прилучный с травмой черепа и сломанной лицевой костью попал в московскую больницу им. Н. И. Пирогова.
Актер смог добраться до больницы сам. По данным источника "КП", Прилучный даже назвал причину травмы:
"На меня напали",
— сообщил он полицейским, который приехали по вызову врачей в медучреждение.
По данным "КП", делом Прилучного вплотную занялись правоохранительные органы. Сайт "360" также рассказал, что Павел был трезв на момент обращения в больницу. Следов алкоголя в его крови не обнаружили.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, чтоПрилучный разместил фото со звездой "Батальона".