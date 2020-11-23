Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Секс Беременность Свадьбы

Прилучный попал в больницу и рассказал, из-за чего получил травму черепа 

Мира Маркина 7 часов назад
Прилучный раскрыл причину травмы черепа
Фото: Кадр из фильма "Желтый глаз тигра"
Павел Прилучный с травмой черепа и сломанной лицевой костью попал в московскую больницу им. Н. И. Пирогова.
Актер смог добраться до больницы сам. По данным источника "КП", Прилучный даже назвал причину травмы:

"На меня напали",

— сообщил он полицейским, который приехали по вызову врачей в медучреждение.
По данным "КП", делом Прилучного вплотную занялись правоохранительные органы. Сайт "360" также рассказал, что Павел был трезв на момент обращения в больницу. Следов алкоголя в его крови не обнаружили.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, чтоПрилучный разместил фото со звездой "Батальона".
Видео дня. 3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
Звёзды , Павел Прилучный , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Видео
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
02:49
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
Дом и сад
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
10:15
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
Здоровье
Звезды, которые не ладят с братьями и сестрами
02:34
Звезды, которые не ладят с братьями и сестрами
Звёзды
Как быстро избавиться от плесени в ванной
03:00
Как быстро избавиться от плесени в ванной
Своими руками
7 продуктов, которые нужны почкам
06:24
7 продуктов, которые нужны почкам
Здоровье
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
10:33
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
Еда
Главный фокусник СССР впал в депрессию
03:10
Главный фокусник СССР впал в депрессию
Звёзды
Одежда, от которой надо срочно избавиться
06:12
Одежда, от которой надо срочно избавиться
Мода Здоровье
Предметы интерьера из СССР, которым нужен второй шанс
03:40
Предметы интерьера из СССР, которым нужен второй шанс
Дом и сад
Звездные красавицы, бросившие мужей-миллионеров
04:07
Звездные красавицы, бросившие мужей-миллионеров
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение