Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Секс Беременность Свадьбы

Стали известны подробности госпитализации Прилучного 

РИА Новости 7 часов назад
Стали известны подробности госпитализации Прилучного
Фото: Кадр из фильма "Желтый глаз тигра"
Пятый канал сообщил о новой версии ситуации с актером Павлом Прилучным, о госпитализации которого сообщалось накануне.
Ранее "360" передал, что артист попал в больницу с переломом костей лица, а также ссадинами и ушибами головы. Источник уточнил, что его "сильно избили".
Как сообщает телеканал, Прилучный получил травму головы в субботу в Калининграде. Затем он вернулся в Москву и обратился за помощью к медикам. По предварительным данным, актер сказал врачам, что упал сам и ударился головой.
Подчеркивается, что алкоголь в анализах Прилучного не обнаружен. На момент обращения в больницу артист был трезв.
Прилучный известен по картинам "Мажор", "Любовь с ограничениями", "Союз спасения", "Желтый глаз тигра", "Квест" и другим.
Видео дня. 3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
Последние новости
Неожиданный симптом рака поджелудочной железы на ранней стадии Неожиданный симптом рака поджелудочной железы на ранней стадии Полицию ждала ужасная картина: что сделала банда подростков-ауешников Полицию ждала ужасная картина: что сделала банда подростков-ауешников К Земле приближается гигантский астероид К Земле приближается гигантский астероид
Звёзды
Читайте также
Новости партнеров
Видео
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
02:49
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
Дом и сад
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
10:15
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
Здоровье
Звезды, которые не ладят с братьями и сестрами
02:34
Звезды, которые не ладят с братьями и сестрами
Звёзды
Как быстро избавиться от плесени в ванной
03:00
Как быстро избавиться от плесени в ванной
Своими руками
7 продуктов, которые нужны почкам
06:24
7 продуктов, которые нужны почкам
Здоровье
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
10:33
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
Еда
Главный фокусник СССР впал в депрессию
03:10
Главный фокусник СССР впал в депрессию
Звёзды
Одежда, от которой надо срочно избавиться
06:12
Одежда, от которой надо срочно избавиться
Мода Здоровье
Предметы интерьера из СССР, которым нужен второй шанс
03:40
Предметы интерьера из СССР, которым нужен второй шанс
Дом и сад
Звездные красавицы, бросившие мужей-миллионеров
04:07
Звездные красавицы, бросившие мужей-миллионеров
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение