Стали известны подробности госпитализации Прилучного 

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Ранее "360" передал , что артист попал в больницу с переломом костей лица, а также ссадинами и ушибами головы. Источник уточнил, что его "сильно избили".

Как сообщает телеканал, Прилучный получил травму головы в субботу в Калининграде . Затем он вернулся в Москву и обратился за помощью к медикам. По предварительным данным, актер сказал врачам, что упал сам и ударился головой.

Подчеркивается, что алкоголь в анализах Прилучного не обнаружен. На момент обращения в больницу артист был трезв.

Прилучный известен по картинам "Мажор", "Любовь с ограничениями", "Союз спасения", "Желтый глаз тигра", "Квест" и другим.