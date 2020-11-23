Стали известны подробности госпитализации Прилучного 

Пятый канал сообщил о новой версии ситуации с актером Павлом Прилучным, о госпитализации которого сообщалось накануне.
Ранее "360" передал, что артист попал в больницу с переломом костей лица, а также ссадинами и ушибами головы. Источник уточнил, что его "сильно избили".
Как сообщает телеканал, Прилучный получил травму головы в субботу в Калининграде. Затем он вернулся в Москву и обратился за помощью к медикам. По предварительным данным, актер сказал врачам, что упал сам и ударился головой.
Подчеркивается, что алкоголь в анализах Прилучного не обнаружен. На момент обращения в больницу артист был трезв.
Прилучный известен по картинам "Мажор", "Любовь с ограничениями", "Союз спасения", "Желтый глаз тигра", "Квест" и другим.