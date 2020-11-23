«Вся моя жизнь разрушилась»

Юлия Волкова раскрыла правду о своем здоровье и объяснила, почему пропала с экранов.

Звезда "Тату" перестала мелькать в светской хронике после распада коллектива. Как оказалось, виной всему стал тяжелый недуг — Юлии диагностировали рак щитовидной железы.

Певице пришлось надолго забыть о концертной деятельности. Она проходила лечение, пережила несколько операций, но год назад у нее все равно случился рецидив. Вдобавок к этому, во время хирургического вмешательства Юлии повредили нерв, из-за чего она потеряла способность нормально разговаривать и петь.

"Все разрушилась, вся моя жизнь. Ты не понимаешь, как это история закончится, сколько ты будешь жить. Онкология, голос — такая пропасть",

— вспоминала Волкова в эфире НТВ.

В последний раз певице пришлось обратиться за помощью к сеульским врачам. Медики восстановили связки Волковой, и теперь она всерьез задумывается о возвращении на сцену. Однако у нее есть и опасения:

"Я пока не понимаю, действительно ли я хочу этого сейчас. Как раньше — этого уже не будет".

При этом Юлия выступила вместе с Ларисой Долиной в эфире программы "Суперстар!" на телеканале НТВ, спев хит группы "Тату" "Нас не догонят". Члены жюри пришли в восторг от исполнения артистки.