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«Вся моя жизнь разрушилась»: звезда «Тату» рассказала, почему пропала с экранов 

Мира Маркина 7 часов назад
«Вся моя жизнь разрушилась»
Фото: @official_juliavolkova
Юлия Волкова раскрыла правду о своем здоровье и объяснила, почему пропала с экранов.
Звезда "Тату" перестала мелькать в светской хронике после распада коллектива. Как оказалось, виной всему стал тяжелый недуг — Юлии диагностировали рак щитовидной железы.
Певице пришлось надолго забыть о концертной деятельности. Она проходила лечение, пережила несколько операций, но год назад у нее все равно случился рецидив. Вдобавок к этому, во время хирургического вмешательства Юлии повредили нерв, из-за чего она потеряла способность нормально разговаривать и петь.

"Все разрушилась, вся моя жизнь. Ты не понимаешь, как это история закончится, сколько ты будешь жить. Онкология, голос — такая пропасть",

— вспоминала Волкова в эфире НТВ.
В последний раз певице пришлось обратиться за помощью к сеульским врачам. Медики восстановили связки Волковой, и теперь она всерьез задумывается о возвращении на сцену. Однако у нее есть и опасения:

"Я пока не понимаю, действительно ли я хочу этого сейчас. Как раньше — этого уже не будет".

При этом Юлия выступила вместе с Ларисой Долиной в эфире программы "Суперстар!" на телеканале НТВ, спев хит группы "Тату" "Нас не догонят". Члены жюри пришли в восторг от исполнения артистки.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, как выглядит дочь бывшей солистки группы "Тату".
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Звёзды , Юлия Волкова , НТВ
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