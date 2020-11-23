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Чрезмерно роскошную квартиру Волочковой показали на ТВ 

Мира Маркина 4 часа назад
В эфире программы "Звезды сошлись" на телеканале НТВ показали питерскую квартиру Анастасии Волочковой, поражающую роскошью.
Много лет назад апартаменты площадью 200 квадратных метров артистке подарил тогдашний возлюбленный олигарх Сулейман Керимов.
Кадр из программы "Звезды сошлись"
На кадрах можно увидеть просторную гостиную в золоте и гобеленах, спальню с балдахином над кроватью, ванную из цельного мрамора и потолки, как в Сикстинской капелле.
Кадр из программы "Звезды сошлись"
Звезда появляется в квартире редко, Волочкова живет в особняке в Подмосковье.

"У меня накопилось долгов за дом в Подмосковье больше миллиона рублей. Но управляющая компания не смогла предоставить отчеты за проделанную работу. Раньше я платила по 60 тысяч в месяц. Сейчас не плачу. Мы с соседями взбунтовались. Я запросила у УК расчет. В итоге поменяли управляющую компанию. Я не хочу лишние деньги платить никому. Люди просто хотят урвать свой куш",

— пожаловалась балерина.
Не так давно выяснилось, что артистка платит 20 тысяч за коммунальные услуги в питерской квартире. Продавать жилье Волочкова не планирует, желая сохранить апартаменты в память о бывшем возлюбленном.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Волочкова показала ноги и напугала пользователей Сети.
Женский форум 1
Звёзды , Видео , Сулейман Керимов , НТВ
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