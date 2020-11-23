«Безответственный дед»: сын высказался о Добронравове 

«Мой папа — ужасный и безответственный дед. Он этого не скрывает, сам говорит: «Родители, воспитывайте детей, а я их буду баловать». Он передает бесконечные сувениры, сладости, конфеты. Когда дедушка приезжает с подарками, то мы его ругаем. А он все равно детей балует», — рассказал артист в программе «Когда все дома» на канале «Россия 1».