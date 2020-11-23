«Безответственный дед»: сын высказался о Добронравове 

Актер Виктор Добронравов воспитывает двух дочек и старается как можно больше времени уделять семье. Также артист находится в прекрасных отношениях со своим отцом Федором Добронравовым, который часто навещает его и обожает проводить время с внучками.
Недавно Виктор в шутку признался, что его отец — безответственный дедушка, потому что он постоянно балует внучек, тогда как Виктор старается воспитывать девочек в некоторой строгости. Федор Добронравов часто приезжает к любимым внучкам и заваливает их подарками.
«Мой папа — ужасный и безответственный дед. Он этого не скрывает, сам говорит: «Родители, воспитывайте детей, а я их буду баловать». Он передает бесконечные сувениры, сладости, конфеты. Когда дедушка приезжает с подарками, то мы его ругаем. А он все равно детей балует», — рассказал артист в программе «Когда все дома» на канале «Россия 1».
Впрочем, Виктор Добронравов не исключает, что и сам станет таким же дедушкой. Когда его дочери вырастут и заведут свои семьи, актер с удовольствием будет проводить время с внуками и обязательно будет их баловать.