Сын Валерии раскрыл пол будущего ребенка 

Молодой бизнесмен и его супруга Лиана устроили представление с шарами и конфетти.

Арсений Шульгин опубликовал в своем Instagram небольшое видео, на котором Лиана, жена сына Валерии, держит в руке шар, а он сам с помощью иголки его взрывает. После Арсения и его супругу осыпали розовые конфетти и маленькие шарики.

«Я так и знал», — сказал будущий отец с улыбкой и трогательно обнял Лиану.

Под роликом молодой бизнесмен написал, что все друзья ждали мальчика, как и он сам в начале:

«Когда все друзья ждали пацана. На самом деле, вначале хотел мальчика. Потом как узнал, что будет девочка — моя сладкая принцесса, уже хотел только её» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru).

Напомним, Лиана Волкова и Арсений Шульгин поженились в конце августа этого года. Пара долгое время скрывала радостную новость. Супруги недавно рассказали подписчикам, что ждут первенца.