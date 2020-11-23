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Собчак раскритиковала туалет в Троице-Сергиевой лавре 

Lenta.ru 4 часа назад
Собчак раскритиковала туалет в Троице-Сергиевой лавре
Фото: Lenta.ru
Российская журналистка Ксения Собчак раскритиковала общественный туалет в Троице-Сергиевой лавре — мужском монастыре в подмосковном Сергиевом Посаде. Впечатлениями от визита она поделилась в своем Instagram-аккаунте.

«В Сергиевом Посаде туалет у лавры — это, простите, "очко". Причем платное "очко", где 15 рублей принимают через PayPal по карте! Чистый Пелевин. Айфоном заплатить 15 рублей можно, а сделать нормальный туалет — нет», — написала телеведущая. Она опубликовала снимок туалета.

Собчак также сообщила, что в городе нет «ни одного классного уютного кафе». При этом сама лавра журналистке понравилась. «Лавра есть, и это очень красиво, а все вокруг — как обычно. Очень бы хотелось, чтобы мы развивали туризм внутри России, сейчас же вроде самое время», — заключила она.
В комментариях к публикации подписчики отметили, что подобные общественные туалеты для России — обыденность. Некоторые также назвали их преимущества. «А что плохого в таком туалете? Ведь на традиционный унитаз в общественных местах все равно никто не садится», — написал один из пользователей. «В Китае везде такие туалеты, и они считаются более физиологичными и гигиеничнее обычных», — добавил другой. Большинство подписчиков, впрочем, согласились, что инфраструктура в туристических местах России развита слабо.
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