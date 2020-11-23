Алибасов назовет ребенка в честь коронавируса

Музыкальный продюсер Бари Алибасов хочет назвать будущего ребенка от массажистки и своей помощницы Виктории Полторацкой в честь пандемии коронавируса.

Об этом рассказал представитель Алибасова Вадим Горжанкин . Алибасов планирует назвать дочь Пандемией, а сына — Ковидом. Сейчас пол будущего ребенка неизвестен.

«По всей видимости, такие неординарные имена выбраны Бари Каримовичем не случайно. В отличие от многих артистов, известный продюсер видит во всем новые пути и возможности, даже в пандемии коронавируса», — цитирует Горжанкина ФАН.

О том, что 73-летний продюсер готовится стать отцом, стало известно 21 ноября. Сейчас Бари Алибасов женат на актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной, в 2020 году она подала на развод с продюсером.