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Алибасов назовет ребенка от массажистки в честь коронавируса 

Газета.Ru и ещё 10 4 часа назад
Алибасов назовет ребенка в честь коронавируса
Фото: Газета.Ru
Музыкальный продюсер Бари Алибасов хочет назвать будущего ребенка от массажистки и своей помощницы Виктории Полторацкой в честь пандемии коронавируса.
Об этом рассказал представитель Алибасова Вадим Горжанкин. Алибасов планирует назвать дочь Пандемией, а сына — Ковидом. Сейчас пол будущего ребенка неизвестен.

«По всей видимости, такие неординарные имена выбраны Бари Каримовичем не случайно. В отличие от многих артистов, известный продюсер видит во всем новые пути и возможности, даже в пандемии коронавируса», — цитирует Горжанкина ФАН.

О том, что 73-летний продюсер готовится стать отцом, стало известно 21 ноября. Сейчас Бари Алибасов женат на актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной, в 2020 году она подала на развод с продюсером.
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Звёзды , Вадим Горжанкин , Бари Алибасов
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