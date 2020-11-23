«Да, разожралась»: Семенович высказалась о своем весе

Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович является одной из самых сексуальных певиц отечественного шоу-бизнеса. 40-летняя артистка обладает выдающимися достоинствами фигуры, к которым периодически прибавляются дополнительные объемы. В программе Вячеслава Манучарова , гостьей которой Семенович стала накануне, звезда призналась, что с самого детства постоянно то толстеет, то стройнеет. Вячеслав Манучаров и Анна Семенович. Кадр из YouTube-шоу "Эмапатия Манучи" На фигурное катание родители отдали будущую звезду в три годика. И она уже была достаточно корпулентной. «Куда ж вы ее кормите? Посмотрите, она же у вас толстая!», — вспомнила слова тренера звезда.

Артистка сослалась на генетику. Но призналась, что постоянная борьба за килограммы лишает ее настоящего счастья, которое девушка получает, например, от тарелки жаренной картошки или халвы. «Бог с ними, с этими килограммами! Я что от этого, менее красивая?» — решила однажды певица. Она нравится себе в любом весе.

«Конечно, когда я разжираюсь, я честно говорю: «Да, разожралась». Мы разъедаемся, мы не можем себя контролировать, это нормально»,

— считает Семенович.