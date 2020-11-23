Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Секс Беременность Свадьбы

«Да, разожралась»: Семенович высказалась о своем весе 

Мира Маркина 2 часа назад
Анна Семенович откровенно высказалась о своем весе.
В программе Вячеслава Манучарова экс-солистка группы "Блестящие", которая всегда выделялась пышными формами, призналась, что с самого детства то резко сбрасывает вес, то набирает его.
На фигурное катание родители отдали будущую звезду в три года. И уже тогда девочка не отличалась стройностью:

"Куда ж вы ее кормите? Посмотрите, она же у вас толстая!",

— вспомнила певица слова тренера.
Артистка призналась, что постоянная борьба за идеальную фигуру лишает ее счастья, которое Семенович получает от тарелки жареной картошки или халвы:

"Бог с ними, с этими килограммами! Я что от этого, менее красивая?",

— задала Семенович риторический вопрос.
Артистка признает свои недостатки, но старается не корить себя за них:

"Конечно, когда я разжираюсь, я честно говорю: «Да, разожралась». Мы разъедаемся, мы не можем себя контролировать, это нормально".

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Семенович решила поработать курьером.
Женский форум 7
Звёзды , Видео , Вячеслав Манучаров , Анна Семенович
Читайте также
Новости партнеров
Видео
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
02:49
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
Дом и сад
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
10:15
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
Здоровье
Звезды, которые не ладят с братьями и сестрами
02:34
Звезды, которые не ладят с братьями и сестрами
Звёзды
Как быстро избавиться от плесени в ванной
03:00
Как быстро избавиться от плесени в ванной
Своими руками
7 продуктов, которые нужны почкам
06:24
7 продуктов, которые нужны почкам
Здоровье
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
10:33
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
Еда
Главный фокусник СССР впал в депрессию
03:10
Главный фокусник СССР впал в депрессию
Звёзды
Одежда, от которой надо срочно избавиться
06:12
Одежда, от которой надо срочно избавиться
Мода Здоровье
Предметы интерьера из СССР, которым нужен второй шанс
03:40
Предметы интерьера из СССР, которым нужен второй шанс
Дом и сад
Звездные красавицы, бросившие мужей-миллионеров
04:07
Звездные красавицы, бросившие мужей-миллионеров
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение