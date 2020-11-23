«Да, разожралась»: Семенович высказалась о своем весе 

В программе Вячеслава Манучарова экс-солистка группы "Блестящие", которая всегда выделялась пышными формами, призналась, что с самого детства то резко сбрасывает вес, то набирает его.

На фигурное катание родители отдали будущую звезду в три года. И уже тогда девочка не отличалась стройностью:

"Куда ж вы ее кормите? Посмотрите, она же у вас толстая!",

— вспомнила певица слова тренера.

Артистка призналась, что постоянная борьба за идеальную фигуру лишает ее счастья, которое Семенович получает от тарелки жареной картошки или халвы:

"Бог с ними, с этими килограммами! Я что от этого, менее красивая?",

— задала Семенович риторический вопрос.

Артистка признает свои недостатки, но старается не корить себя за них: