«Да, разожралась»: Семенович высказалась о своем весе 

Анна Семенович откровенно высказалась о своем весе.
В программе Вячеслава Манучарова экс-солистка группы "Блестящие", которая всегда выделялась пышными формами, призналась, что с самого детства то резко сбрасывает вес, то набирает его.
На фигурное катание родители отдали будущую звезду в три года. И уже тогда девочка не отличалась стройностью:
"Куда ж вы ее кормите? Посмотрите, она же у вас толстая!",
— вспомнила певица слова тренера.
Артистка призналась, что постоянная борьба за идеальную фигуру лишает ее счастья, которое Семенович получает от тарелки жареной картошки или халвы:
"Бог с ними, с этими килограммами! Я что от этого, менее красивая?",
— задала Семенович риторический вопрос.
Артистка признает свои недостатки, но старается не корить себя за них:
"Конечно, когда я разжираюсь, я честно говорю: «Да, разожралась». Мы разъедаемся, мы не можем себя контролировать, это нормально".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Семенович решила поработать курьером.