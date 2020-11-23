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Наталья Орейро шокировала всех новым эффектным образом 

Диана Товсепова 1 час назад
Орейро шокировала всех горячим образом в 43 года
Фото: Кадр из сериала "Дикий ангел"
Аргентинская певица и актриса Наталья Орейро пользуется особой популярностью в нашей стране еще со времен культового сериала "Дикий ангел", транслировавшегося в России в начале двухтысячных.
Тогда, в каждой семье с предвкушением ждали новую серию о жизни страптивой красавицы Милагрос, которую так талантливо сыграла Орейро. После успеха сериала по всему миру стали слушать и ее песни. Однако интересно, что спустя годы любовь российского зрителя к Орейро не угасает — 43-летняя актриса каждый год устраивает тур по российским городам и уже неплохо понимает русский.
Телезвезду традиционно приглашают на шоу "Вечерний Ургант", где зрители восхищаются тем, как выглядит аргентинская красавица в своем возрасте. Однако многие замечают, что Орейро давно стала гораздо скромнее и выглядит уже не так броско и эффектно, как раньше.
Но только вот сама Наталья решила снова удивить фанатов. Женщина показала, как в 43 года можно выглядеть эффектнее 20-летних красоток.
Орейро удивила всех своим "кошачьим" образом и показала в Instagram себя в тигровом боди и высоких кружевных туфлях-чулках.
@nataliaoreirosoy
Интересно, что сама звезда подписывает свои снимки на испанском и русском языках. Вероятно, из уважения к миллионам своих русскоязычных фанатов:

"От жизни без соцсетей до изображения из себя красотки… всего один шаг и пропасть", — написала Орейро на русском.

@nataliaoreirosoy
Фанаты после такого дерзкого образа пришли в восторг и наперебой стали обсуждать аппетитную фигуру аргентинской певицы.
@nataliaoreirosoy
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