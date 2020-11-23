Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой Cмотрите в Okko ⟶
Секс Беременность Свадьбы

«Нахрапом берет, считая себя самой умной»: Миро осудила Собчак 

Мира Маркина 1 час назад
«В России она привыкла класть на все»
Фото: @xenia_sobchak
Скандально известный светский хроникер Лена Миро резко высказалась в адрес Ксении Собчак и других звезд, игнорирующих меры предосторожности в период пандемии коронавируса.
По мнению блогера, лучше всего "быдловатость" россиян проявляется за рубежом. В качестве примера Миро вспомнила о Саше Зверевой, которая пожаловалась на то, что в Калифорнии жителей обязывают носить маски (здесь и далее авторская орфография и пунктуация сохранена — прим. ред.):

"В России она привыкла класть на всё, считая себя самой умной — просветлённая же! А в Калифорнии сидит и ноет, понимая, что за игнорирование легко может попасть в тюрьму или получить огроменный штраф

«Это так тяжело», горестно воет Зверева. «Запуганные роботы, которые боятся быть, не как все».

Ну, в себе ли она? Очевидно, нет".

Шут с ней, с этой эзотеричкой. Она хотя бы не призывает нарушать закон".

Далее Миро раскритиковала Ксению Собчак. Блогер рассказала о том, что отдыхающую вместе с телеведущей женщину заподозрили в заражении COVID-19, после чего Собчак повела себя следующим образом:

"Собчак ей приказывает: не поддавайся законным требованиям! Заражай всех вокруг, а к телефону не подходи! Пока ещё эти санитарные служащие найдут наш отель!

Нормально, нет?

Бывший кандидат в президенты вполне осознанно нарушает закон страны. Нахрапом берёт, считая себя самой умной.

По факту же то, что делает и Зверева, и Собчак — это типичное поведение чёрных дыр, Корорина и Мамаева, прочих Ефремовых и Бочкарёвых.

Они притащили к нам коронавирус. Именно они, а не китайцы даже. Это чёрные дырки в начале мировой пандемии летели в Милан на неделю моды и в Куршевель — нет, не кататься на лыжах, а бухать".

Блогер яростно подчеркнула: именно из-за тех, кто пренебрегает мерами предосторожности, страдают миллионы людей:

"И вот теперь, благодаря тем, кто не носит маски, игнорирует предписания санитарных служб, у нас умирают люди — простые люди, до которых эзотерическим лошадям, естественно, нет никакого дела.

В цивилизованном обществе подобные граждане подверглись бы остракизму — презрению, игнорированию, полному лишению прав со стороны общества. Их лишили бы работы, права вопить в телевизоре и соцсетях, выслали бы из страны н****н.

А у нас — ничего!",

— с горечью заключила Миро.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Миро раскрыла корыстный мотив новой девушки Харламова.
Видео дня. 3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
Женский форум 1
Звёзды , Саша Зверева , Ксения Собчак , Лена Миро
Читайте также
Новости партнеров
Видео
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
02:49
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
Дом и сад
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
10:15
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
Здоровье
Звезды, которые не ладят с братьями и сестрами
02:34
Звезды, которые не ладят с братьями и сестрами
Звёзды
Как быстро избавиться от плесени в ванной
03:00
Как быстро избавиться от плесени в ванной
Своими руками
7 продуктов, которые нужны почкам
06:24
7 продуктов, которые нужны почкам
Здоровье
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
10:33
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
Еда
Главный фокусник СССР впал в депрессию
03:10
Главный фокусник СССР впал в депрессию
Звёзды
Одежда, от которой надо срочно избавиться
06:12
Одежда, от которой надо срочно избавиться
Мода Здоровье
Предметы интерьера из СССР, которым нужен второй шанс
03:40
Предметы интерьера из СССР, которым нужен второй шанс
Дом и сад
Звездные красавицы, бросившие мужей-миллионеров
04:07
Звездные красавицы, бросившие мужей-миллионеров
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение