«В России она привыкла класть на все»

Скандально известный светский хроникер Лена Миро резко высказалась в адрес Ксении Собчак и других звезд, игнорирующих меры предосторожности в период пандемии коронавируса.

По мнению блогера, лучше всего "быдловатость" россиян проявляется за рубежом. В качестве примера Миро вспомнила о Саше Зверевой , которая пожаловалась на то, что в Калифорнии жителей обязывают носить маски (здесь и далее авторская орфография и пунктуация сохранена — прим. ред.):

"В России она привыкла класть на всё, считая себя самой умной — просветлённая же! А в Калифорнии сидит и ноет, понимая, что за игнорирование легко может попасть в тюрьму или получить огроменный штраф

«Это так тяжело», горестно воет Зверева. «Запуганные роботы, которые боятся быть, не как все».

Ну, в себе ли она? Очевидно, нет".

Шут с ней, с этой эзотеричкой. Она хотя бы не призывает нарушать закон".

Далее Миро раскритиковала Ксению Собчак. Блогер рассказала о том, что отдыхающую вместе с телеведущей женщину заподозрили в заражении COVID-19, после чего Собчак повела себя следующим образом:

"Собчак ей приказывает: не поддавайся законным требованиям! Заражай всех вокруг, а к телефону не подходи! Пока ещё эти санитарные служащие найдут наш отель!

Нормально, нет?

Бывший кандидат в президенты вполне осознанно нарушает закон страны. Нахрапом берёт, считая себя самой умной.

По факту же то, что делает и Зверева, и Собчак — это типичное поведение чёрных дыр, Корорина и Мамаева, прочих Ефремовых и Бочкарёвых.

Они притащили к нам коронавирус. Именно они, а не китайцы даже. Это чёрные дырки в начале мировой пандемии летели в Милан на неделю моды и в Куршевель — нет, не кататься на лыжах, а бухать".

Блогер яростно подчеркнула: именно из-за тех, кто пренебрегает мерами предосторожности, страдают миллионы людей:

"И вот теперь, благодаря тем, кто не носит маски, игнорирует предписания санитарных служб, у нас умирают люди — простые люди, до которых эзотерическим лошадям, естественно, нет никакого дела.

В цивилизованном обществе подобные граждане подверглись бы остракизму — презрению, игнорированию, полному лишению прав со стороны общества. Их лишили бы работы, права вопить в телевизоре и соцсетях, выслали бы из страны н****н.

А у нас — ничего!",

— с горечью заключила Миро.