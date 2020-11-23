«В России она привыкла класть на все»

"В России она привыкла класть на всё, считая себя самой умной — просветлённая же! А в Калифорнии сидит и ноет, понимая, что за игнорирование легко может попасть в тюрьму или получить огроменный штраф
«Это так тяжело», горестно воет Зверева. «Запуганные роботы, которые боятся быть, не как все».
Ну, в себе ли она? Очевидно, нет".
Шут с ней, с этой эзотеричкой. Она хотя бы не призывает нарушать закон".
"Собчак ей приказывает: не поддавайся законным требованиям! Заражай всех вокруг, а к телефону не подходи! Пока ещё эти санитарные служащие найдут наш отель!
Нормально, нет?
Бывший кандидат в президенты вполне осознанно нарушает закон страны. Нахрапом берёт, считая себя самой умной.
По факту же то, что делает и Зверева, и Собчак — это типичное поведение чёрных дыр, Корорина и Мамаева, прочих Ефремовых и Бочкарёвых.
Они притащили к нам коронавирус. Именно они, а не китайцы даже. Это чёрные дырки в начале мировой пандемии летели в Милан на неделю моды и в Куршевель — нет, не кататься на лыжах, а бухать".
"И вот теперь, благодаря тем, кто не носит маски, игнорирует предписания санитарных служб, у нас умирают люди — простые люди, до которых эзотерическим лошадям, естественно, нет никакого дела.
В цивилизованном обществе подобные граждане подверглись бы остракизму — презрению, игнорированию, полному лишению прав со стороны общества. Их лишили бы работы, права вопить в телевизоре и соцсетях, выслали бы из страны н****н.
А у нас — ничего!",