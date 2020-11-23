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«Зарплаты у нас не было»: музыкант упрекнул Михайлова 

Газета.Ru и ещё 6 1 час назад
«Зарплаты у нас не было»: музыкант упрекнул Михайлова
Фото: Газета.Ru
Бывший гитарист Стаса Михайлова Вячеслав Кузнецов (Слава Маркес) упрекнул эстрадного артиста в скупости.
По словам Кузнецова, он работал с Михайловым семь лет, а после начала пандемии не получил от него финансовой поддержки. На том концерте, который все-таки смогли организовать, музыкант выступить не мог.

"Я уже занимался немножко другой работой, чтобы прокормить себя и семью. Я объяснил артисту, что готов работать, готов быть в команде, продолжать творческую деятельность. На это я не получил никакого ответа — просто был уволен. Попросил финансовую поддержку для того, чтобы остаться в коллективе, но в итоге был убран", — цитирует гитариста ФАН.

Он опроверг слова Михайлова о том, что артистам во время пандемии выплачивали зарплату. "Как таковой зарплаты у нас не было. И мне не хочется вскрывать такие вещи", — подчеркнул он. По словам Кузнецова, на тех же условиях Стас Михайлов уволил еще нескольких человек.
Ранее Стас Михайлов заявил, что с финансовыми проблемами из-за пандемии и отсутствия концертов и других выступлений столкнулись только звезды, которые живут не по средствам.
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