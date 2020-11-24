40-летняя Анна Семенович всегда старалась стороной обходить тему семьи и детей. Однако на днях она сделала откровенное признание – певица заморозила яйцеклетки в ожидании отца для будущего малыша.

Экс-участница группы «Блестящие» мужским вниманием не обделена. Сама Анна Семенович признавалась не один раз: у нее было много ухажеров, причем с высоким достатком, но до свадьбы ни с одним из них дело так и не доходило. Время неумолимо мчится вперед, и в свои 40 лет артистка не имеет ни мужа, ни детей. Семенович призналась, что только недавно начала задумываться о полноценной семье.

Она также сделала неожиданное заявление, шокировавшее общественность. Оказалось, что Анна, мечтающая о роли матери, уже заморозила яйцеклетки. Теперь ей остается лишь ждать достойного кандидата, который станет отцом ее малышей. Семенович рассказала, что готова к будущему материнству.

Она собирается повторить процедуру заморозки еще раз – уже после Нового года. При этом Анна призналась, что общество очень сильно давит на нее с расспросами о том, когда она намеревается создать семью.

Оказалось, что к материнству певица созрела только недавно. Раньше из-за работы она не позволяла себе и думать о детях: то из-за фигурного катания, то из-за участия в группе «Блестящие».

Кроме основной работы Анна снималась в рекламах, различных шоу, которые ограничивали ее свободу.

Пев ице некогда было отдыхать, работа отнимала все ее время, а потому она боялась, что не будет уделять должного внимания своему ребенку. А оставлять малыша на няню или бабушку артистке не хотелось.

Теперь же, когда ее график стабилизировался, а свободного времени стало больше, Анна готова к появлению детей. Она стала читать соответствующие книги и всячески готовит себя к радостям материнства. Также звезда сообщила, что проблем со здоровьем у нее нет, так что рожать она будет самостоятельно. Анна призналась, что мечтает успеть родить хотя бы двоих детей.