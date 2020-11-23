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Стала известна судьба особняка Харламова и Асмус на Рублевке 

Анна Арсеньева 4 часа назад
Стала известна судьба особняка Харламова и Асмус
Фото: @asmuskristina
Юморист Гарик Харламов переписал особняк на Рублевке на свою шестилетнюю дочь. Об этом рассказали в программе "Звезды сошлись" на ТНТ.
Резидент Comedy Club купил дом на свои деньги. Он переписал недвижимость на шестилетнюю дочь Анастасию сразу после развода с Кристиной Асмус. Ведущая программы Лера Кудрявцева назвала юмориста «умничкой» и «молодцом».
Артист купил дом площадью 410 квадратных метров на Рублевке после рождения дочери в 2014 году. Стоимость недвижимости — около ста миллионов рублей.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Ковальчук рассказала, что ее привлекает в Харламове.
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Звёзды , Гарик Харламов , Кристина Асмус , Лера Кудрявцева
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