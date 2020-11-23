Дочь Абрамовича показала бойфренда 

Софья Абрамович до сих пор скрывала личную жизнь, но решила порадовать подписчиков снимком избранника.
Третья из семерых наследников Романа Абрамовича 25-летняя Софья славится победами на поприще верховой езды. Недавно мы изучили Instagram красавицы и можем подтвердить: большинство снимков посвящено лошадям, на которых ездит Софья. А вот личную жизнь дочь бывшего губернатора Чукотки и его второй супруги Ирины Маландиной до сих пор предпочитала скрывать. Однако на днях Софья Абрамович показала-таки подписчикам своей страницы в соцсетях бойфренда.
Один из подписчиков сделал комплимент Софье, отметив, что девушка и ее избранник смотрятся очаровательно. Абрамович поблагодарила автора комментария и отметила, что она «суперсчастлива».
@sofiaabramovich97
Софья Абрамович родилась в 1995 году во втором браке бизнесмена Романа Абарамовича. Кроме Софьи у пары родилось еще четверо детей. Ирина Маландина и Роман Абрамович развелись в 2007 году. Позднее бизнесмен женился на дизайнере Дарье Жуковой. В этом союзе на свет появились еще двое детей. С Жуковой Абрамович развелся в 2017 году. Недавно Дарья показала снимок со свадьбы с греческим миллиардером.