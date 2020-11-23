Дочь Абрамовича показала бойфренда 

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Софья Абрамович до сих пор скрывала личную жизнь, но решила порадовать подписчиков снимком избранника.

Третья из семерых наследников Романа Абрамовича 25-летняя Софья славится победами на поприще верховой езды. Недавно мы изучили Instagram красавицы и можем подтвердить: большинство снимков посвящено лошадям, на которых ездит Софья. А вот личную жизнь дочь бывшего губернатора Чукотки и его второй супруги Ирины Маландиной до сих пор предпочитала скрывать. Однако на днях Софья Абрамович показала-таки подписчикам своей страницы в соцсетях бойфренда.

Один из подписчиков сделал комплимент Софье, отметив, что девушка и ее избранник смотрятся очаровательно. Абрамович поблагодарила автора комментария и отметила, что она «суперсчастлива».

@sofiaabramovich97