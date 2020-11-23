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Рыжий из «Иванушек» остался без квартиры 

Lenta.ru 3 часа назад
Рыжий из «Иванушек» остался без квартиры
Фото: Lenta.ru
Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов, которого также называют рыжий из «Иванушек», фактически остался без квартиры, так как прописал там своих сыновей: 17-летнего Ивана и 12-летнего Артемия. Об этом певец рассказал в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.
Гости программы обсуждали новость о Гарике Харламове, который переписал на свою дочь собственный особняк на Рублевке. В разговоре Григорьев-Аполлонов отметил, что полтора года назад поступил точно так же и прописал в собственной квартире своих детей. Теперь, по словам певца, недвижимость ему не принадлежит.
Григорьев-Аполлонов отметил, что не жалеет о своем решении и уверен, что из-за жилплощади между ним и сыновьями не возникнет конфликт. «Я даже в страшном сне не могу себе представить, что кто-то из моих любимых мальчиков придет и скажет: "папа, подвинься"», — рассказал артист. Он призвал не думать о негативе и подчеркнул, что поступил так из-за любви к сыновьям.
В июне 2020 года бывшая супруга Григорьева-Апполонова Марина Банкова выставила на продажу трехкомнатную квартиру в центре Москвы в районе станции метро «Краснопресненская». Жилье площадью 86 квадратных метров ранее принадлежало музыканту. Тогда Банкова хотела выручить от продажи объекта 26 миллионов рублей.
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Звёзды , Гарик Харламов , Андрей Григорьев-аполлонов , НТВ
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