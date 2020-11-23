Женщины часто скрывают свой настоящий возраст, стараясь сделать все, чтобы выглядеть моложе. Многие прибегают к услугам пластических хирургов, чтобы выиграть битву в войне со временем. Но есть и те, кто не боится стареть красиво, они даже могут дать фору некоторым тридцатилетним красоткам. Звездные красотки в возрасте 50+, доказывающие собственным примером, что женщина может быть восхитительна в любом возрасте, — в галерее «Рамблера».

Дженнифер Лопес, 51 год

Красотка Джен давно уже всем все доказала. И то, что оставаться в прекрасной форме и быть желанной для мужчин, невзирая на возраст, в том числе. Разве можно поверить, что этой стройной красавице уже за пятьдесят?

Элизабет Херли, 55 лет

Фигуре актрисы, справившей в этом году 55-летие, и ее безупречной коже могут позавидовать даже те, кому только исполнилось 25. Подтянутое тело, стройные ноги и ни грамма лишнего веса. Херли может позволить себе без стеснения обнажиться на пляже, при этом выглядит звезда совершенно не пошло.

Синди Кроуфорд, 54 года

Сложно представить, что одной из самых знаменитых супермоделей в феврале 2021 года исполнится уже 55 лет. Синди выглядит потрясающе, может гордиться подтянутым и стройным телом и совершенно не стесняется своего возраста и того, как она выгладит даже без макияжа. А выглядит, надо сказать, потрясающе.

Холли Берри, 54 года

В свои 54 года актриса ни разу не прибегла к услугам пластического хирурга. И планирует продолжать радовать поклонников своей естественной красотой и дальше. Никаких особых секретов поддержания формы и ухода за кожей у Холли нет — актриса просто ратует за здоровый образ жизни, занимается спортом и правильно питается.

Моника Беллуччи, 56 лет

Знаменитая актриса, кажется, давно отказалась стареть. Беллуччи практически не меняется, оставаясь одной из самых красивых и желанных женщин планеты. Сама Моника уверена, что можно быть старой в 20 лет, а молодой чувствовать себя и в 70. Красота и молодость, по мнению Беллуччи, это не про возраст, а про энергию. Про то, как человек ощущает себя.

Дженнифер Энистон, 51 год (в феврале исполнится 52 года)

Безупречная внешность Энистон до сих пор является предметом обсуждений. Фигура Дженнифер, кажется, совершенно не изменилась со времен съемок знаменитых «Друзей». Актриса с легкостью может принимать участие в довольно откровенных фотосессиях и радовать поклонников неувядающей красотой.

Джулия Робертс, 53 года

Красотка в любом возрасте остается красоткой. Джулия и в 50 "с хвостиком" по-прежнему остается очаровательной женщиной все с той же невероятной улыбкой.