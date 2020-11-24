Алибасов узнал правду о своей беременной любовнице

Но он уже не демонстрирует с ней идиллию. Летом мужчина пропал, а потом оказался в больнице. Его сын Бари-младший заверял, что его отца хотели споить, чтобы отобрать у них квартиру. Теперь все обсуждают личную жизнь звезды, так как он внезапно представил всем свою любовницу и заявил, что девушка, которая моложе его на более чем 40 лет, ждет от него ребенка.

Избранницей Алибасова стала массажистка Виктория Полторацкая. Девушка рассказала в студии «На самом деле», что знакома с продюсером около 5 лет, а три года назад у них стали складываться более близкие отношения.

Теперь она хочет, чтобы он развелся с Лидией Николаевной. Сам Бари Каримович заверяет, что его никто так не любил и готов осыпать любовницу деньгами. Однако против новой пассии отца выступил сын продюсера. Он заявил, что сам привел Викторию в дом, когда нашел на сайте эскортниц. Наследник Алибасова нанял адвоката, который провел расследование и выяснил удивительные факты о Виктории. В студии появился Александр Бенхин, который сразу отметил, что девушка была замужем и родила ребенка в 17 лет. Три года назад она развелась с мужем, но вскоре закрутила новый роман, не с Бари Каримовичем. По словам адвоката, она также не является графиней, но имеет свой бизнес. Виктория Полторацкая.

«Девушка скрывает, что у нее есть ребенок. Ему 12 лет! Это не грех, но мы это установили», — заявил юрист.

«Посмотрел я, что за граф жаловал ей титул. За 500 тысяч рублей жалуют такое дворянство, как у нее. Я даже сыграл в игру, попросил информацию для клиента, попросил дешевле сделать. Мне сегодня перезвонили и сказали, что 200 тысяч могут все сделать. Потом и на 100 согласились», — рассказал Бенхин.

Адвокат выяснил, что на самом деле Виктория живет с другим мужчиной по имени Эдуард.

«Это ее сожитель, с которым она собралась Бари Алибасова расчехлить и завладеть его деньгами», — сказал брат Полторацкой.

В студию пришел Эдуард и заверил, что он юрист девушки, но его сразу разоблачили. Детектор лжи показал, что он любовник Виктории. Более того, они сговорились, чтобы ободрать продюсера. Бари Алибасов с сыном.

«Бари Бариевич взял ваши фото с коммерческого сайта знакомств, поэтому имеет место быть эскорт», — заключил полиграфолог. «Мы тут обсуждали, что свадьба и взаимоотношения с Лидией Федосеевой-Шукшиной были срежиссированы. Эдуард, вы давали такие советы? Да? Вика это делала», — продолжил эксперт.