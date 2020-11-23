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Секс Беременность Свадьбы

Топурия вышла замуж за отца будущего ребенка 

Letidor.ru и ещё 4 1 час назад
Топурия вышла замуж за отца будущего ребенка
Фото: Letidor.ru
Певица показала фото с торжества. Солистка группы «A'Studio» Кети Топурия официально вышла замуж за бизнесмена Льва Деньгова. Торжество состоялось 20 ноября. Для своего бракосочетания звездная пара специально выбрала красивую дату. В личном блоге Кети Топурия показала снимки с важного в их жизни события. Певица счастлива, что встретила достойного мужчину. Кстати, скоро у молодоженов появится на свет общий малыш.

«Поздравляю вас», «Ура! Совет да любовь!», «Молодцы Поздравляем!», «Будьте счастливы», «Шикарные! Счастья Вам!», «Поздравляю! Любите друг друга вечно и будьте счастливы», «Ура! Счастья вам безразмерного», — комментирует аудитория в Instagram.

@keti_one_official
К слову, поклонники давно заподозрили, что звезда беременна. Однако артистка не реагировала на слухи и комментарии в соцсетях. Как выяснилось, Кети Топурия хотела красиво объявить о своем положении. Так, группа «A'Studio» представила клип на песню «Се ля ви». В нем звезда и рассекретила вторую беременность. Певица рада, что о счастливом периоде в ее жизни останутся такие красивые кадры.
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