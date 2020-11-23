Беременная Топурия вышла замуж 

Певица Кети Топурия официально вышла замуж за бизнесмена Льва Деньгова. Она поделилась снимками с торжества в своем Instagram-аккунте.
Известно, что свадьба состоялась 20 ноября. Скоро у молодоженов родится ребенок.
@keti_one_official
«Ура! Совет да любовь!», «Молодцы Поздравляем!», «Будьте счастливы», «Шикарные! Счастья Вам!», «Поздравляю! Любите друг друга вечно и будьте счастливы», «Ура! Счастья вам безразмерного», — написали фанаты певицы в комментариях.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Семенович высказалась о своем весе.