Беременная Топурия вышла замуж 

«Ура! Совет да любовь!», «Молодцы Поздравляем!», «Будьте счастливы», «Шикарные! Счастья Вам!», «Поздравляю! Любите друг друга вечно и будьте счастливы», «Ура! Счастья вам безразмерного», — написали фанаты певицы в комментариях.