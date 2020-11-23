Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Секс Беременность Свадьбы

Беременная Топурия вышла замуж 

Анастасия Иванова 1 час назад
Беременная Топурия вышла замуж
Фото: @keti_one_official
Певица Кети Топурия официально вышла замуж за бизнесмена Льва Деньгова. Она поделилась снимками с торжества в своем Instagram-аккунте.
Известно, что свадьба состоялась 20 ноября. Скоро у молодоженов родится ребенок.
@keti_one_official

«Ура! Совет да любовь!», «Молодцы Поздравляем!», «Будьте счастливы», «Шикарные! Счастья Вам!», «Поздравляю! Любите друг друга вечно и будьте счастливы», «Ура! Счастья вам безразмерного», — написали фанаты певицы в комментариях.

Ранее "Рамблер" сообщал, что Семенович высказалась о своем весе.
Видео дня. 3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
Звёзды , Лев Деньгов
Читайте также
Новости партнеров
Видео
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
02:49
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
Дом и сад
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
10:15
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
Здоровье
Звезды, которые не ладят с братьями и сестрами
02:34
Звезды, которые не ладят с братьями и сестрами
Звёзды
Как быстро избавиться от плесени в ванной
03:00
Как быстро избавиться от плесени в ванной
Своими руками
7 продуктов, которые нужны почкам
06:24
7 продуктов, которые нужны почкам
Здоровье
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
10:33
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
Еда
Главный фокусник СССР впал в депрессию
03:10
Главный фокусник СССР впал в депрессию
Звёзды
Одежда, от которой надо срочно избавиться
06:12
Одежда, от которой надо срочно избавиться
Мода Здоровье
Предметы интерьера из СССР, которым нужен второй шанс
03:40
Предметы интерьера из СССР, которым нужен второй шанс
Дом и сад
Звездные красавицы, бросившие мужей-миллионеров
04:07
Звездные красавицы, бросившие мужей-миллионеров
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение