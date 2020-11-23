Музыкант обвинил Стаса Михайлова в скупости

Бывший гитарист Стаса Михайлова Вячеслав Кузнецов (Слава Маркес) заявил, что артист не платил музыкантам деньги после начала пандемии коронавируса. Об этом сообщает ФАН.
По словам музыканта, он не получил никакой финансовой поддержи от Стаса Михайлова:
"Как таковой зарплаты у нас не было. И мне не хочется вскрывать такие вещи".
Его и еще нескольких человек артист уволил. Чтобы прокормить семью, Кузнецов занимался другой работой.
"Я объяснил артисту, что готов работать, готов быть в команде, продолжать творческую деятельность. На это я не получил никакого ответа — просто был уволен. Попросил финансовую поддержку для того, чтобы остаться в коллективе, но в итоге был убран", — пожаловался гитарист.
Ранее "Рамблер" сообщал, что солист "Иванушек" остался без квартиры.