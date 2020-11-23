Стало известно о состоянии избитого Прилучного

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Агент Павла Прилучного Екатерина Сычева подтвердила, что актер госпитализирован с травмами. Об этом она рассказала изданию "Комсомольская правда".

По словам Сычевой, на Прилучного напали неизвестные. Сейчас они готовят заявление в полицию.

"Сам он восстанавливается под наблюдением специалистов, врачи оценивают состояние пациента как стабильное", — рассказала представитель актера.

Известно, что Прилучный получил травмы в Калининграде, где проходили съемки сериала "В клетке". По слухам, у актера перелом костей лицевого скелета, ссадины и ушибы головы.