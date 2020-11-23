Стало известно о состоянии избитого Прилучного

Агент Павла Прилучного Екатерина Сычева подтвердила, что актер госпитализирован с травмами. Об этом она рассказала изданию "Комсомольская правда".
По словам Сычевой, на Прилучного напали неизвестные. Сейчас они готовят заявление в полицию.
"Сам он восстанавливается под наблюдением специалистов, врачи оценивают состояние пациента как стабильное", — рассказала представитель актера.
Известно, что Прилучный получил травмы в Калининграде, где проходили съемки сериала "В клетке". По слухам, у актера перелом костей лицевого скелета, ссадины и ушибы головы.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Прилучного подозревают в очередном романе.