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Секс Беременность Свадьбы

На слуху: Семенович высказалась о своем весе 

Анна Арсеньева 3 часа назад
На слуху: Семенович высказалась о своем весе
Фото: globallookpress.com
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

"Нахрапом берет, считая себя самой умной"

@xenia_sobchak
Скандально известный светский хроникер Лена Миро резко высказалась в адрес Ксении Собчак и других звезд, игнорирующих меры предосторожности в период пандемии коронавируса.
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Солист "Иванушек" остался без квартиры

@apollonov_ag
Солист группы "Иванушки" Андрей Григорьев-Апполонов остался без квартиры. Артист переписал жилье на сыновей: 17-летнего Ивана и 12-летнего Артемия. Об этом он рассказал в эфире передачи "Звезды сошлись" на НТВ.
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"Безответственный дед": сын высказался о Добронравове

Кадр из сериала "Сваты"
Артист воспитывает двух дочек и старается как можно больше времени уделять семье. Виктор находится в отличных отношениях с отцом Федором, которые регулярно навещает его и внучек. Не так давно Добронравов-младший признался, что его отец ведет себя крайне безответственно.
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"Да, разожралась": Семенович высказалась о своем весе

@ann_semenovich
Анна Семенович откровенно высказалась о своем весе. В программе Вячеслава Манучарова экс-солистка группы "Блестящие", которая всегда выделялась пышными формами, призналась, что с самого детства то резко сбрасывает вес, то набирает его.
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Как менялась звезда «Кавказской пленницы»

Наталья Варлей — советская и российская театральная и киноактриса, поэт. Популярность пришла к ней вместе с ролью Нины из культовой кинокомедии «Кавказская пленница». «Рамблер» расскажет, как менялась звезда романтической комедии.
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Видео дня. 3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
Женский форум
Звёзды , Ксения Собчак , Вячеслав Манучаров , Лена Миро , Наталья Варлей , Анна Семенович , НТВ
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