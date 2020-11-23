На слуху: Семенович высказалась о своем весе 

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
@xenia_sobchak
Скандально известный светский хроникер Лена Миро резко высказалась в адрес Ксении Собчак и других звезд, игнорирующих меры предосторожности в период пандемии коронавируса.
@apollonov_ag
Солист группы "Иванушки" Андрей Григорьев-Апполонов остался без квартиры. Артист переписал жилье на сыновей: 17-летнего Ивана и 12-летнего Артемия. Об этом он рассказал в эфире передачи "Звезды сошлись" на НТВ.
Кадр из сериала "Сваты"
Артист воспитывает двух дочек и старается как можно больше времени уделять семье. Виктор находится в отличных отношениях с отцом Федором, которые регулярно навещает его и внучек. Не так давно Добронравов-младший признался, что его отец ведет себя крайне безответственно.
@ann_semenovich
Анна Семенович откровенно высказалась о своем весе. В программе Вячеслава Манучарова экс-солистка группы "Блестящие", которая всегда выделялась пышными формами, призналась, что с самого детства то резко сбрасывает вес, то набирает его.
Наталья Варлей — советская и российская театральная и киноактриса, поэт. Популярность пришла к ней вместе с ролью Нины из культовой кинокомедии «Кавказская пленница». «Рамблер» расскажет, как менялась звезда романтической комедии.