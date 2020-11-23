На слуху: Семенович высказалась о своем весе 

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

@xenia_sobchak

Скандально известный светский хроникер Лена Миро резко высказалась в адрес Ксении Собчак и других звезд, игнорирующих меры предосторожности в период пандемии коронавируса.

@apollonov_ag

Солист группы "Иванушки" Андрей Григорьев-Апполонов остался без квартиры. Артист переписал жилье на сыновей: 17-летнего Ивана и 12-летнего Артемия. Об этом он рассказал в эфире передачи "Звезды сошлись" на НТВ.

Кадр из сериала "Сваты"

Артист воспитывает двух дочек и старается как можно больше времени уделять семье. Виктор находится в отличных отношениях с отцом Федором, которые регулярно навещает его и внучек. Не так давно Добронравов-младший признался, что его отец ведет себя крайне безответственно.

@ann_semenovich

Анна Семенович откровенно высказалась о своем весе. В программе Вячеслава Манучарова экс-солистка группы "Блестящие", которая всегда выделялась пышными формами, призналась, что с самого детства то резко сбрасывает вес, то набирает его.