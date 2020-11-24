«Это станет ударом»: жена Ефремова подает на развод 

Звукорежиссер Софья Кругликова решила официально разорвать отношения с Михаилом Ефремовым. Об этом КП поведал близкий друг актера.
«Софья собралась разводиться, принципиальное решение принято. Для Миши это станет ударом», — поведал он.
По его словам, женщина не смогла простить мужу его измену с артисткой Дарьей Белоусовой, о которой узнал весь белый свет после аварии. Кроме того, приятель не исключает, что тут не обошлось без меркантильного расчета.
Пока Ефремов находится в колонии, расторгнуть с ним брак и разделить имущество будет намного проще. Михаил Ефремов с женой Софьей Кругликовой.
Виктория Дергунова объяснила изданию, что приобретенное в браке имущество после развода делится пополам, независимо от того, кто зарабатывал на него. А при наличии несовершеннолетних детей (их у супругов трое), нажитое отторгается еще и в их пользу. То есть у Михаила Ефремова после процесса может остаться минимум материальных благ.