«Это станет ударом»: жена Ефремова подает на развод 

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Звукорежиссер Софья Кругликова решила официально разорвать отношения с Михаилом Ефремовым . Об этом КП поведал близкий друг актера.

«Софья собралась разводиться, принципиальное решение принято. Для Миши это станет ударом», — поведал он.

По его словам, женщина не смогла простить мужу его измену с артисткой Дарьей Белоусовой , о которой узнал весь белый свет после аварии. Кроме того, приятель не исключает, что тут не обошлось без меркантильного расчета.

Пока Ефремов находится в колонии, расторгнуть с ним брак и разделить имущество будет намного проще. Михаил Ефремов с женой Софьей Кругликовой.