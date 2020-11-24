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55-летняя актриса напомнила о жизни до коронавируса снимком в бикини 

Lenta.ru 4 часа назад
55-летняя актриса удивила снимком в бикини
Фото: @elizabethhurley1
Британская актриса, фотомодель и дизайнер Элизабет Херли опубликовала летнее фото в купальнике собственного бренда пляжной одежды Elizabeth Hurley Beach и напомнила подписчикам о жизни до пандемии коронавируса. Кадр появился в ее Instagram-аккаунте.
На размещенном в сети снимке 55-летняя знаменитость позирует на пляже боком к фотографу в бикини леопардовой расцветки. Ее образ дополнили серьги-кольца.

«Воспоминания из счастливого периода без Covid, когда можно было снимать купальники на пляже», — подписала она пост, который набрал более 70 тысяч лайков.

@nihatodabasiofficial / @elizabethhurley1
Поклонники восхитились стройным телосложением и молодостью актрисы.

«До сих пор обладаешь фигурой 20-летней», «Выглядишь восхитительно», «Идеальная», «Неподвластная времени красота», «Ты действительно совершенна», — высказывались они в комментариях.

В октябре молодость Элизабет Херли на фото в купальнике собственного бренда удивила фанатов. Она попозировала в слитном купальном костюме черного цвета, который оформлен глубоким декольте. Кадр был сделан во время отдыха знаменитости в отеле Milaidhoo Island на Мальдивах.
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