«Это станет ударом»: жена Ефремова подает на развод 

Звукорежиссер Софья Кругликова решила официально разорвать отношения с Михаилом Ефремовым . Об передает Комсомольская правда.

«Софья собралась разводиться, принципиальное решение принято. Для Миши это станет ударом», — поведал он.

По словам близкого друга Ефремова, женщина не смогла простить мужу измену с артисткой Дарьей Белоусовой , которая стала достоянием общественности после аварии. Также приятель считает, что женщина думает деньгах.

Пока Ефремов находится в колонии, расторгнуть с ним брак и разделить имущество будет намного проще. Напомним, что приобретенное в браке имущество при разводе делится пополам, независимо от того, кто зарабатывал. А при наличии несовершеннолетних детей (их у супругов трое), нажитое отторгается еще и в их пользу.

У Михаила Ефремова после процесса может остаться минимум материальных благ.