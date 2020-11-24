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Секс Беременность Свадьбы

«Это станет ударом»: жена Ефремова подает на развод 

Даня Виттиг 1 час назад
Звукорежиссер Софья Кругликова решила официально разорвать отношения с Михаилом Ефремовым. Об передает Комсомольская правда.

«Софья собралась разводиться, принципиальное решение принято. Для Миши это станет ударом», — поведал он.

По словам близкого друга Ефремова, женщина не смогла простить мужу измену с артисткой Дарьей Белоусовой, которая стала достоянием общественности после аварии. Также приятель считает, что женщина думает деньгах.
Пока Ефремов находится в колонии, расторгнуть с ним брак и разделить имущество будет намного проще. Напомним, что приобретенное в браке имущество при разводе делится пополам, независимо от того, кто зарабатывал. А при наличии несовершеннолетних детей (их у супругов трое), нажитое отторгается еще и в их пользу.
У Михаила Ефремова после процесса может остаться минимум материальных благ.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Джоли проиграла в суде у Питта.
Звёзды , Видео , Михаил Ефремов , Дарья Белоусова , Комсомольская правда
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