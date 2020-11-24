Первой леди быть далеко не просто: взгляды публики и вездесущих папарацци так и норовят уловить любой конфуз. В безупречном стиле Мелании Трамп тоже встречаются модные фиаско: даже в череде выходов супруги президента США в дорогих дизайнерских платьях и идеально скроенных жакетах пользователи Сети смогли найти возможность покритиковать. Вспомним самые яркие наряды миссис Трамп, которые вызвали шквал нелестных отзывов!

«Мусорный» плащ

Мелания и Дональд Трамп на матче по американскому футболу College Football Playoff National Championship, январь 2020 г. Globallook

В январе 2020 года Мелания и Дональд Трамп прибыли на матч по американскому футболу в Новый Орлеан. Первая леди выбрала лакированный тренч полуночно-синего цвета от австралийского бренда Scanlan Theodore, за который отдала кругленькую сумму в $2000 (около 153 000 рублей по нынешнему курсу — прим. ред.). С чем только не сравнивали дизайнерскую вещицу экс-модели в Сети: кто-то назвал плащ «мусорным мешком с поясом», а кто-то сравнил Меланию с танцовщицей в ночном клубе.

На шпильках и с лопатой

Садоводческими талантами первая леди удивляет общественность уже не первый праздник в честь Дня Земли. В апреле 2020 года Мелания помогла супругу посадить дерево возле Белого дома, а отдать дань природе вышла в оливковом тренче в духе милитари и на головокружительно высоких шпильках.

На встречу с израильским политиком Биньямином Нетаньяху и его супругой Мелания Трамп вышла в силуэтном миди-платье классического синего цвета с контрастным принтом. Наряд от Prada за несколько тысяч долларов также не понравился хейтерам: белые вензеля вызывали ассоциацию с костюмом скелета на Хэллоуин.

Шерстяное пальто в жару

В июле 2018 года в Хельсинки состоялась встреча Дональда Трампа и Владимира Путина . На саммит явилась и супруга президента США, причем во всеоружии. Мелания выбрала эффектное шерстяное пальто насыщенного бананового цвета с акцентным поясом на талии и похвасталась, что нашла к нему идеальную пару туфель в тон. И выделялся яркий наряд не только на фоне мужчин в строгих черных костюмах. В то время в столице Финляндии стояла 30-градусная жара.

Шлем колонизатора

Для сафари Мелания Трамп собрала настоящий стратегический набор из безупречных образов с облегающими брюками, бланковыми рубашками и брутальными сапогами. Аутфиты первая леди будто продумывала до мелочей, но одно упустила и нарвалась на критику. В причиной послужил стильный шлем, который в Сети сравнили с частью костюма колонизатора.

Застрявшие в газоне шпильки

В 2017 году над Техасом пронесся разрушительный ураган «Харви». Президент вместе с супругой отправились в штат, чтобы встретиться с пострадавшими от природного бедствия. Однако после того, как Мелания Трамп сошла с трапа самолета, ураган критики обрушился на нее. Первую леди обвинили в неуважении к жертвам и неуместности в выборе аутфита.

С собой супруга президента собрала целый арсенал нарядов в стилистике сафари и милитари, но удобной обувью решила не запасаться. На ногах Трамп традиционного красовались лодочки на шпильках, в которых было явно неудобно перешагивать через лужи и дефилировать по газону после дождя.