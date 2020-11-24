Дочь певицы Славы рассказала о насилии

21-летняя Александра призналась, что не все отношения с противоположным полом были для нее безболезненными.

Александра Морозва, 21-летняя наследница певицы Славы, недавно начала карьеру певицы. Девушка часто появляется на одной сцене со знаменитой матерью и подает большие надежды. Она уже пользуется определенной популярностью среди слушателей, выступая под псевдонимом Мамина Дочь.

Несмотря на то, что несколько лет назад в одном из интервью Слава признавалась, что никогда не разрешит дочери сниматься в откровенных фотосессиях, сейчас все обстоит иначе. Артистка гордится юной наследницей и всячески поддерживает ее смелые идеи. Однако не все в жизни Александры так прекрасно, как это может показаться со стороны.

Саша встречалась с молодым человеком, который оказался абьюзером. Девушка долго хранила это в секрете, но наконец решилась рассказать о тяжелых отношениях в надежде на то, что ее «исповедь» поможет другим девушкам, которым пришлось пройти через подобное.

«На тот момент у меня были серьезные отношения, сильная влюбленность, — поведала Александра в беседе с изданием StarHit. — Но у нас с парнем периодически происходили ссоры, недопонимания, он мог позволить сказать лишнее в мой адрес и, в итоге, когда я приняла решение, что пора заканчивать, он меня просто морально уничтожил. Обзывал матом, говорил, что я — ничтожество, никчемная, и что у меня ничего никогда не получится. Да и его внимания, собственно, тоже не стою».

Влюбленные встречались больше года. На тот момент дочь Славы заканчивала школу.

«Мне было трудно: человек запрещал мне даже видеться с моими друзьями, — рассказала она. — А когда я однажды сказала, что хочу взять паузу в отношениях, то пришел в нетрезвом виде, разбил мой телефон и унизил морально настолько, что я сломалась морально. Потом было самое тяжелое».

Морозовой не хотелось выходить из дома. Она замкнулась не только от друзей, но и от членов семьи.

«Тогда для меня это было слишком личным и больным, не хотелось проживать все заново. Но мне кажется, что эта история, действительно, сможет помочь таким же девчонкам, как и я. Которые сталкиваются с подобными проблемами и думают, что такое отношение со стороны мужчины — это нормально. Нет! Когда происходят такие вещи, по неопытности, по незнанию мы все принимаем на свой счет. Нельзя так делать. Помните, что каждый из нас — уникальный, классный человек, и ценить и любить в первую очередь нужно себя! Никогда не прогибайтесь в отношениях и не идите наперекор своим чувствам и эмоциям, позволяя другому вас оскорблять, даже если любите»,

— заключила она.