Актер театра и кино, которому сегодня исполняется 45 лет, в эфире программы "Однажды" на телеканале НТВ объяснил ведущему Сергею Майорову, почему у него до сих пор нет семьи и детей.

"Мне кажется, что даст Бог. Значит, мне он мне пока такое испытание не предоставил", – сказал Максим Аверин.

Из-за того, что в старости ему некому будет стакан воды подать, актер не переживает. Аверин считает, что "ерунда все это" и отшучивается анекдотом:

"Прожил человек, нарожал много детей, лежит на смертном одре и говорит: "А пить-то и не хочется".

По словам Максима Аверина, он кайфует от одиночества, так как редко бывает один.

"Я все время среди людей", – поясняет актер.

В марте этого года Аверин, известный по главным ролям в сериалах "Глухарь" и "Склифосовский", в одном из интервью рассказал, что прекрасно чувствует себя и не боится цифры "45".