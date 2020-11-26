Актер театра и кино, которому сегодня исполняется 45 лет, в эфире программы "Однажды" на телеканале НТВ объяснил ведущему Сергею Майорову, почему у него до сих пор нет семьи и детей.
"Мне кажется, что даст Бог. Значит, мне он мне пока такое испытание не предоставил", – сказал Максим Аверин.
Из-за того, что в старости ему некому будет стакан воды подать, актер не переживает. Аверин считает, что "ерунда все это" и отшучивается анекдотом:
"Прожил человек, нарожал много детей, лежит на смертном одре и говорит: "А пить-то и не хочется".
По словам Максима Аверина, он кайфует от одиночества, так как редко бывает один.
"Я все время среди людей", – поясняет актер.
В марте этого года Аверин, известный по главным ролям в сериалах "Глухарь" и "Склифосовский", в одном из интервью рассказал, что прекрасно чувствует себя и не боится цифры "45".
"Что я точно понял за свою 45-летнюю жизнь — надо сегодняшнюю минуту любить. Эта мысль меня преследует в последние годы. С одной стороны, в ней есть какая-то безнадежность. А с другой — она оправдывает наше существование", – пояснил он.