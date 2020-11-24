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55-летняя актриса напомнила о жизни до коронавируса снимком в бикини 

Даня Виттиг 3 часа назад
55-летняя актриса поразила поклонников снимком в бикини
Фото: @elizabethhurley1
Фотомодель и дизайнер Элизабет Херли выложила в своем Instagram летнее фото в купальнике собственного бренда пляжной одежды и напомнила подписчикам о жизни до пандемии коронавируса.
На фото 55-летняя знаменитость позирует на пляже в бикини леопардовой расцветки и крупных серьгах.

«Воспоминания из счастливого периода без Covid, когда можно было снимать купальники на пляже», — написала она.

@elizabethhurley1
Поклонники восхитились подтянутым телосложением актрисы.

«До сих пор обладаешь фигурой 20-летней», «Выглядишь восхитительно», «Идеальная», «Неподвластная времени красота», «Ты действительно совершенна», — высказывались они в комментариях.

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Звёзды , Элизабет Херли
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