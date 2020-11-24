Конфликты Павла Прилучного

Актер часто попадает в неприятные ситуации.

Павел Прилучный известен не только своими ролями в кино, но и довольно вспыльчивым характером, из-за чего актер часто попадает в неприятные ситуации. Совсем недавно Прилучный попал в больницу с тяжелыми травмами, о том, как он их получил, актер лишь отвечает, что неудачно «упал». Мы решили вспомнить случаи, когда Павел заставлял о себе говорить всю страну.

Сон в чужом автомобиле

Неприятная ситуация произошла в прошлом году, когда одна из автовладелиц обнаружила утром на водительском кресле спящую звезду, которой оказался Павел Прилучный. Выяснилось, что актер накануне так сильно хотел спать, возвращаясь домой, что просто не смог дойти до дома, забравшись в чужой автомобиль и мгновенно заснув. Представители актера позднее уверяли, что тот просто переутомился, работая над очередным проектом. Однако сам актер уже через пару недель после инцидента заявил, что это было креативной рекламой его нового сериала.

Оскорбление журналиста

Интервью а светской тусовке — дело привычное, и все же актер не смог смириться с тем, что корреспондент подошел с вопросом к его жене Агате. Журналист светской хроники задал девушке безобидный вопрос о брендах, которые звезда выбрала для выхода в свет, однако Прилучный не смог остаться в стороне и затеял нешуточный конфликт с представителем СМИ. Муцениеце лишь виновато улыбалась на подобные выходки мужа.

Алкогольный трип

В начале прошлого года актер был с гастролями в Новосибирске, где в один из дней пребывания отдыхал в ночном клубе. Приятным этот отдых назвать никто не мог, особенно сотрудники стриптиз-бара, которые утверждали, что актер вел себя неадекватно, как им показалось, Прилучный был под действием запрещенных веществ и алкоголя. Чем занимался Павел в стриптиз-баре помимо употребления алкоголя до сих пор неизвестно.

Авиаскандал

Несколько лет назад Павел и Агата совершали перелет, воспользовавшись услугами одной российской авиакомпании, однако звезды остались недовольны качеством оказываемых услуг, записав видео для соцсетей, где оба выразили недовольство из-за того, что кресла в салоне оказались неудобными. Как потом выяснилось, актеры сидели у аварийного выхода, где кресла и не должны откидываться по правилам безопасности, о чем звезды, скорее всего, не подозревали.