В Сети предположили, что сын Королевой не от Тарзана

В своем Instagram Наташа Королева опубликовала фото с сыном и написала трогательный текст.
«Мой любимый Архип, спасибо тебе, за то что ты у меня есть. Это такое счастье быть мамой мальчика, юноши, мужчины», — написала Королева.
@koroleva__star
Таким образом певица поздравила Архипа Глушко и всех матерей страны с Днем сыновей.
«Главное, чтобы сын пример с отца не брал и стал достойным, верным мужчиной, который однажды осчастливит какую-нибудь девушку», «Лишь бы не по стопам отца пошел», «Молодой тарзанчик» — прокомментировали пост фолловеры.
А некоторые и вовсе сравнили Архипа с Игорем Николаевым, упрекнув Наталью в связи на стороне.
Ранее "Рамблер" сообщал, что на Тарзана посыпались угрозы.