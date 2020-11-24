Ещё
Далее:
Читайте также:
Ученые назвали самый страшный фильм в мире
Ученые назвали самый страшный фильм в мире Узнать ⟶
Секс Беременность Свадьбы

Похож на Николаева: в сети обратили внимание на сына Королевой 

Даня Виттиг 1 час назад
В Сети предположили, что сын Королевой не от Тарзана
Фото: @koroleva__star
В своем Instagram Наташа Королева опубликовала фото с сыном и написала трогательный текст.

«Мой любимый Архип, спасибо тебе, за то что ты у меня есть. Это такое счастье быть мамой мальчика, юноши, мужчины», — написала Королева.

@koroleva__star
Таким образом певица поздравила Архипа Глушко и всех матерей страны с Днем сыновей.

«Главное, чтобы сын пример с отца не брал и стал достойным, верным мужчиной, который однажды осчастливит какую-нибудь девушку», «Лишь бы не по стопам отца пошел», «Молодой тарзанчик» — прокомментировали пост фолловеры.

А некоторые и вовсе сравнили Архипа с Игорем Николаевым, упрекнув Наталью в связи на стороне.
Ранее "Рамблер" сообщал, что на Тарзана посыпались угрозы.
Видео дня. Продукты, которые спасут от ночных набегов на кухню
Звёзды , Игорь Николаев , Наташа Королева
Читайте также
Новости партнеров
Видео
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
02:49
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
Дом и сад
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
10:15
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
Здоровье
Звезды, которые не ладят с братьями и сестрами
02:34
Звезды, которые не ладят с братьями и сестрами
Звёзды
Как быстро избавиться от плесени в ванной
03:00
Как быстро избавиться от плесени в ванной
Своими руками
7 продуктов, которые нужны почкам
06:24
7 продуктов, которые нужны почкам
Здоровье
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
10:33
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
Еда
Главный фокусник СССР впал в депрессию
03:10
Главный фокусник СССР впал в депрессию
Звёзды
Одежда, от которой надо срочно избавиться
06:12
Одежда, от которой надо срочно избавиться
Мода Здоровье
Предметы интерьера из СССР, которым нужен второй шанс
03:40
Предметы интерьера из СССР, которым нужен второй шанс
Дом и сад
Звездные красавицы, бросившие мужей-миллионеров
04:07
Звездные красавицы, бросившие мужей-миллионеров
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение