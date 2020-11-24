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Знаменитости, которые лишили своих детей наследства 

Мария Грибова 28 минут назад
Знаменитости, которые лишили своих детей наследства
Фото: @melindafrenchgates
Далеко не все дети знаменитых родителей живут в роскоши. Кому-то приходится добиваться финансового благополучия самостоятельно. «Рамблер» расскажет о звездах, которые решили лишить своих детей наследства.

Билл Гейтс

Основатель компании Microsoft стал одним из инициаторов появления «Обета дарения». Этот документ подписывают некоторые миллионеры, обязуясь жертвовать свое состояние на нужды общества. На сегодняшний день фонд уже получил большую часть наследства бизнесмена. Предприниматель считает, что его дети должны самостоятельно познать важность труда и заработка.

Мила Кунис и Эштон Кутчер

@aplusk
Голливудские актеры уверены, что большое наследство может демотивировать детей, и лишить их креативности. В одном из интервью Эштон Кутчер заявил, что большая часть их заработанных денег пойдет в благотворительные фонды. Он также добавил, что если его дети принесут достойный внимания бизнес-план, то он будет готов стать их инвестором.

Саймон Коуэлл

Несмотря на то, что сыну судьи программы The X Factor всего лишь шесть лет, Коуэлл уже решил, что не будет оставлять ему наследство. В беседе с британским журналистом он заявил, что вместо денег даст своему ребенку знания, возможности и время. А заработанные деньги он планирует отдать на благотворительность.

Стинг

@fuschiakate
Стинг в одном из своих интервью заявил, что его шестеро детей будут зарабатывать на жизнь самостоятельно. Артист также признался, что даже сейчас не позволяет лишний раз баловать наследников. По словам Стинга, большая часть его доходов уходит на зарплату обсуживающему персоналу.
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Звёзды , Саймон Коуэлл , Билл Гейтс , Мила Кунис , Эштон Катчер , Гордон Самнер , Microsoft
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