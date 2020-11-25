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Астахов высказался о заявлении вдовы Баталова 

Teleprogramma.pro и ещё 1 2 часа назад
Астахов высказался о заявлении вдовы Баталова
Фото: Teleprogramma.pro
Вдова Алексея Баталова Гитана Леонтенко заявила, что не подписывала договор ренты с юристом Михаилом Цивиным и его женой Натальей Дрожжиной. Точнее, пожилая женщина призналась, что не помнит самого факта подписания документа, поскольку ей приходилось знакомиться с немалым количеством бумаг. И она особо не вчитывалась в них.
Гитана Леонтенко подчеркнула, что все основывалось на доверии. Но, узнав, что пара выписала ее дочь Марию из собственной квартиры, а вписала туда Цивина, испытала шок. Вдова Баталова вновь обратилась к Цивину и Дрожжиной с просьбой вернуть Маше ее имущество.
Как все-таки происходило подписание документов? С этим вопросом Teleprogramma.pro обратилась к адвокату Баталовых Павлу Астахову.

«Как говорит Гитана Аркадьевна, она не видела то, что подписывала. Ей пачками подсовывали документы: и по оформлению памятника Алексею Баталову, и по хозяйству, и по ремонту. Таким образом, Гитана Аркадьевна и подписала документ, не понимая, что это, — говорит Павел Астахов.

— Она не помнит, чтобы нотариус разъяснял ей положение порядка 12 статей гражданского и семейного кодекса. Если бы разъясняли, то об этом бы помнили. Гитана Аркадьевна могла забыть, а вот Маша — нет. Она никогда не врет. Маша говорит: «Нет, ничего не подписывали. Этого не было». И у меня нет оснований не верить моим доверителям».

— Гитана Аркадьевна говорит, что Машу выписали из квартиры…
— Совсем Машу лишить чего-то было невозможно. Хотя согласно этому договору ренты она имеет право забрать все. Есть еще одна квартира, доставшаяся Маше по наследству от бабушки. О ней практически не говорят. Эта квартира, равно, как и нежилое помещение, также перешли в собственность Дрожжиной.
— Почему Гитана Аркадьевна вновь заговорила о вопросах имущества?
— Ответственной за квартиру, где сейчас живут Гитана Аркадьевна и Маша, стала Дрожжина. И я думаю, что случилось следующее. В ТСЖ (Товарищество собственников жилья — прим. ред.) решается масса вопросов по этому дому. И во время проведения очередного собрания Гитане Аркадьевне сказали: «Извините, но вы здесь никто. Теперь все решает Наталья Георгиевна».
Дрожжина оформила все имущество на себя. И во всех документах стала фигурировать, как ответственная за квартиру.
— Но можно ли все-таки вернуть недвижимость Баталовых?
— Шансы вернуть имущество появились, как только их признали обвиняемыми. И гарантами здесь выступают не переговорщики, а уголовное дело, следователь и суд. Вопрос состоит в том, почему с июля по ноябрь они не пришли и не вернули имущество сами.
— А как быть с деньгами? В своем прошлом интервью нашему сайту вы говорили, что Цивин и Дрожжина сняли внушительную сумму. Удастся ли вернуть ее?
— Конечно. Мы обязательно взыщем деньги. Я не знаю, каким образом это удастся сделать. Видимо, им придется что-то продавать. Но они должны вернуть средства, которые сняли.
— Похоже, Дрожжина и Цивин не особо раскаиваются… Вон ходят по различным ток-шоу!
— Они продолжают играть свою роль. Это все понятно. Потому что в этой ситуации они выбрали именно такую позицию — не признавать вину, огрызаться, отвечать на обвинения. Если вы послушаете Дрожжину и Цивина внимательно, то поймете, что они постоянно врут: называют разные даты. То они 5 лет знали Баталова, то 15, то чуть ли не 25. То говорят, что нотариус приезжал к Гитане Аркадьевне в 2018 году, то в 2019 году.
Однажды Цивин сказал, что они познакомились с Баталовым, когда в Москву приезжала модельер Нина Риччи. А она уже была лет 20 как мертва. Так что они каждый раз рассказывают о новом!
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