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Авербух прокомментировал роман с Арзамасовой 

runews24.ru 4 часа назад
Авербух прокомментировал роман с Арзамасовой
Фото: runews24.ru
Илья Авербух решил рассказать о своих отношениях с Лизой Арзамасовой — об этом начали говорить еще летом, но официальные разъяснения последовали только сейчас. Об этом стало известно из нового видео на YouTube-канале KonOff.
Авербух сказал, что встречался с актрисой некоторое время и «быстро решил снять все вопросы». Фигурист знает о желании общественности обсуждать их пару, и он не хочет ничего скрывать или отрицать.
Авербух назвал их отношения с Лизой «нежными», он надеется на их продолжение и говорит, что и раньше был счастливым, а сейчас ощущает это чувство еще сильнее.
Также Илья поделился, что его избранница не очень интересуется спортом, но зато любит ездить на мотоциклах и квадроциклах — «абсолютно бесстрашный человек». А еще она не против покататься на коньках, она даже подтолкнула к катанию на льду сына Авербуха Мартина.
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Звёзды , Илья Авербух
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