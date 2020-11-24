Авербух прокомментировал роман с Арзамасовой 

Илья Авербух решил рассказать о своих отношениях с Лизой Арзамасовой — об этом начали говорить еще летом, но официальные разъяснения последовали только сейчас. Об этом стало известно из нового видео на YouTube-канале KonOff.

Авербух сказал, что встречался с актрисой некоторое время и «быстро решил снять все вопросы». Фигурист знает о желании общественности обсуждать их пару, и он не хочет ничего скрывать или отрицать.

Авербух назвал их отношения с Лизой «нежными», он надеется на их продолжение и говорит, что и раньше был счастливым, а сейчас ощущает это чувство еще сильнее.

Также Илья поделился, что его избранница не очень интересуется спортом, но зато любит ездить на мотоциклах и квадроциклах — «абсолютно бесстрашный человек». А еще она не против покататься на коньках, она даже подтолкнула к катанию на льду сына Авербуха Мартина.