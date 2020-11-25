Волочкова раскрыла имя таинственного возлюбленного 

Лед тронулся: после продолжительного периода отношений вне публичности артистка опубликовала фотографию, где внутри начерченного на песке сердца красуются рядом имена Анастасия и Олег.

@volochkova_art

На другом фото неизвестный мужчина обнимает балерину со спины, спрятав лицо за прической Волочковой.

Главное — это общее счастье, а имя и внешность моего возлюбленного касаются только меня,

— однозначно ответила на вопросы подписчиков Анастасия.

Девушка долгое время скрывала имя и внешность своего избранника. Она выкладывала снимки в Instagram без лица, а в комментариях под снимками оставляла загадочные подписи без фамилий, имен и других личных данных.