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Секс Беременность Свадьбы

Волочкова раскрыла имя таинственного возлюбленного 

Слово и Дело 1 час назад
Волочкова раскрыла имя таинственного возлюбленного
Фото: Слово и Дело
Лед тронулся: после продолжительного периода отношений вне публичности артистка опубликовала фотографию, где внутри начерченного на песке сердца красуются рядом имена Анастасия и Олег.
@volochkova_art
На другом фото неизвестный мужчина обнимает балерину со спины, спрятав лицо за прической Волочковой.

Главное — это общее счастье, а имя и внешность моего возлюбленного касаются только меня,

— однозначно ответила на вопросы подписчиков Анастасия.
Девушка долгое время скрывала имя и внешность своего избранника. Она выкладывала снимки в Instagram без лица, а в комментариях под снимками оставляла загадочные подписи без фамилий, имен и других личных данных.
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