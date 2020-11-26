Боня озвучила внушительную сумму своих заработков 

Светская львица откровенно рассказала, сколько ей приносят денег съемки в кино, а также ее онлайн-курс по бьюти-процедурам. Как оказалось, девушка может себе позволить жить на широкую ногу. Она даже купила новую машину.

Виктория Боня в свое время стала знаменита, когда пришла на «Дом-2». Светская львица рассталась со своим гражданским мужем Алексом Смерфитом, который является миллиардером. Он поддерживает с ней общение и воспитывает их дочку Анджелину. Девочка учится в престижной школе и живет в роскошных апартаментах с мамой в Монако.

Светская львица часто хвастается нарядами люксовых брендов, а недавно она захотела приобрести часы с бриллиантами, которые стоят полтора миллиона рублей. Виктория не скрывает, что занимается своим бизнесом: продает одежду собственного бренда. Также с недавних пор девушка выпустила онлайн-курсы по бьюти-процедурам. А во время приезда в Москву, она снялась в кино. В интервью для передачи «Алена, Блин!», модель рассказала о проекте.

«Я снялась в пилотной версии. Со мной играла Алена Проклова. Она играла мою маму. Что самое удивительное, мы уже встречались с ней на съемочной площадке. Захожу на сайт кино. Оказывается я снималась уже в 11 фильмах и это моя 12 работа. Я играю девушку библиотекаря. Мне надоело уже играть эти соблазняющие роли, ну сколько можно? Библиотекаря, ранимую, чувственную. Елена моя мама. Она такая ух, приехала из глубинки», — пояснила Боня.

Она также ответила на вопрос о гонорарах. По словам девушки, она не требует много денег, так как не имеет специального образования.

«Все сразу спрашивали за деньги. Гонорары всем интересны. Я не прошу отдельные зарплаты, когда прихожу в кино. Я не считаю, что у меня актерское образование за спиной. Если бы было, то я бы сказала, что минимальная ставка такая то. А так как образования нет, то я прохожу, как обычные актеры. Сколько остальным платите, столько и мне платите. Тысяча долларов в рабочий день. Это нормальный заработок для актера», — поделилась героиня.

При этом она отметила, что поездка в Москву у нее не совсем окупилась. Девушка хотела купить новую машину. Она исполнила мечту и заказала себе автомобиль. Сейчас модель ездит на старом Porsche Cayenne.

«Я в этот приезд зашла в салон и заказала себе машину. Надо будет перегонять, но у меня есть тут скидка», — похвасталась Виктория. «Я заказала матовый Rolls Royce», — сказала девушка.

Также светская львица раскрыла гонорары, которые получает за свои курсы красоты. Она стеснялась озвучивать заработок, но решила, что в этом нет ничего плохого.