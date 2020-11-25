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Фигуристка Елена Ильиных рассказала о семейной жизни и ответила на слухи о романе с Владом Топаловым 

Passion.ru и ещё 1 3 часа назад
Елена Ильиных ответила на слухи о романе с Топаловым
Фото: Passion.ru
По словам фигуристки, она счастлива с мужем, а с напарником у нее только деловые отношения.
Фигуристка Елена Ильиных в интервью Woman.ru рассказала о карьере, материнстве, семейной жизни и отношениях с деловым партнером Владом Топаловым.
Она признается, что работает много и совмещает материнство с работой. Елена не переживает — на ее взгляд, сейчас так делают многие, и ребенку это даже на пользу, пусть видит, какая у него активная мама. Кроме участия в шоу «Ледниковый период» с Владом Топаловым, она тренирует детей у Евгения Плющенко и воспитывает своего сына Мира.
В Сети постоянно всплывают слухи о химии между ней и Владом Топаловым, однако все это не более, чем отличная слаженная работа — каждый из них верен своим вторым половинкам.
В отношениях с мужем, актером Сергеем Полуниным, у нее полная идиллия. По словам фигуристки, он именно тот мужчина, которого она ждала. Познакомились они довольно интересно — Елена написала ему, чтобы сделать комплимент по поводу фильма с его участием.
Теперь они вместе воспитывают сына. По словам Ильиных, в жизни Сергей совсем не такой, каким его показывают в прессе — все лучшие мужские качества в нем непременно присутствуют.
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