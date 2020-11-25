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«Мы никогда не были подругами»: Бабкина вспомнила, как над ней «издевалась» Зыкина 

Мира Маркина 4 часа назад
Бабкина вспомнила, как над ней «издевалась» Зыкина
Фото: @ngbabkina
Надежда Бабкина рассказала о напряженных отношениях с Людмилой Зыкиной.
Конфликт между артистками произошел после того, как звезда отказалась отдать коллеге солисток "Русской песни", которые должны были подпевать на концертах Зыкиной.
Затем в 1979 году в Ленинграде на конкурсе народной песни Бабкина вновь столкнулась с непониманием. Она рассчитывала побороться за первое место, но сделать этого ей не удалось:

«Никакого первого места не было. Его не было, потому что Людмила Георгиевна Зыкина, будучи председателем жюри, заявила: "Пока я жива, лучше меня никто не споет. Значит, и первую премию никто не получит, не говоря уж о Гран-при"».

Бабкина отмечает, что Зыкиной было подвластно все. Тогда на конкурсе Надежде пришлось довольствоваться вторым местом. По словам исполнительницы, ее трясло во время концерта, так сильно она хотела одержать победу.

«Мы никогда не были подругами. Но поддержку Людмилы Георгиевны я ощущала в самые трудные дни невзгод и испытаний»,

— призналась Бабкина.
Об этом и многом другом артистка рассказала в своей книге "Модная народная".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Надежда Бабкина сравнила себя с внучкой.
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Звёзды , Надежда Бабкина , Людмила Зыкина
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