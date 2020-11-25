Новое шоу Водонаевой раскритиковали в соцсетях

Телеведущая представила в социальных сетях первый выпуск своего нового шоу, однако поклонники обратили внимание на копирование других известных передач.

На странице Водонаевой в Instagram появился тизер шоу «Дело Водонаевой» — проекта, в котором телеведущая общается с интересными людьми и рассказывает их истории. Первым героем стала Миранда — девушка-трансгендер, официально сменившая пол в 2018 году. В подписи к короткому видео телеведущая представляет новый проект.

«Мой новый проект и его первая серия. Весь последний месяц я работала над ним и надеюсь блин получился не комом. Сегодня моей героиней стала роскошная девушка Миранда»,

— пишет телеведущая и призывает зрителей прокомментировать первый выпуск.

Подписчики отозвались на призыв кумира и рассказали, по вкусу ли им пришелся формат. Оказалось, многие увидели схожесть с шоу Ксении Собчак: по их мнению, одинаковы и заставка, и музыка, и даже главный герой.

«Ален, подводку измени, а то прям как у Собчак слизала, очень шел тебе стиль как в новостях»,

— комментируют поклонники.

Другим же фанатам шоу понравилось, они похвалили начинание кумира и пожелали Водонаевой больших успехов. В комментариях посетовали, что телеведущей нет на официальных каналах, ведь у нее профессиональный подход к ведению интервью.

Полную версию беседы уже можно посмотреть на YouTube-канале Водонаевой. Полуторачасовое видео стало доступно вчера, за это время его просмотрели больше 50 тысяч раз.