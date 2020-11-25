Ещё
Далее:
Читайте также:
Без лишних слов — «Стрельцов»
Без лишних слов — «Стрельцов» Смотреть онлайн ⟶
Секс Беременность Свадьбы

«Когда я вижу Глюкозу, мне обидно»: Яковлева высказалась о российском шоу-бизнесе 

Мира Маркина 1 час назад
«Когда я вижу Глюкозу на экране, мне обидно за кино»
Фото: РИА Новости
Елена Яковлева осудила российский шоу-бизнес.

«Извините меня, но я считаю, что каждый человек должен заниматься своим делом. Когда я вижу Глюкозу на экране, мне становится обидно за наше кино. Она очень плохо играет. Если я её увижу, я ей скажу это в глаза. Уже и она стала актрисой, и все сейчас поголовно — актеры. А я тогда кто? Если потренироваться, я с микрофоном тоже могу выйти на сцену и неплохо спеть. Если уж Бузова поет, то и я тогда могу спеть. Много самодеятельности, и много непрофессиональных людей хотят заниматься этим без должной подготовки!»,

— резко высказалась артистка.
Актриса также напомнила, что многие выдающиеся актеры ведут или вели себя крайне скромно, несмотря на свой статус:

«Со мной были на одной съемочной площадке настоящие «монстры» — Юра Богатырев, Ефремов, Смоктуновский и другие величайшие люди. Хоть бы у одного из этих артистов был какой-нибудь всплеск, скандал — ни разу не было! Ни каприза, ни скандала — ничего. И я, когда смотрю на нынешних звезд, думаю: "Мама родная, откуда все это?"»,

— задалась риторическим вопросом Яковлева.
Актриса выразила благодарность своим "учителям", которые научили ее работать, а не составлять райдер:

«Я благодарна моим учителям, которые мне показали, как нужно вести себя на площадке, как надо работать. Не просить воду особенную, отдельные вагончики, а именно работать».

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Глюкозу раскритиковали в Сети за чересчур откровенное фото в купальнике.
Видео дня. 61-летняя хорватка узнала секрет вечной молодости
Женский форум 11
Звёзды
Читайте также
Новости партнеров
Видео
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
02:49
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
Дом и сад
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
10:15
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
Здоровье
Звезды, которые не ладят с братьями и сестрами
02:34
Звезды, которые не ладят с братьями и сестрами
Звёзды
Как быстро избавиться от плесени в ванной
03:00
Как быстро избавиться от плесени в ванной
Своими руками
7 продуктов, которые нужны почкам
06:24
7 продуктов, которые нужны почкам
Здоровье
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
10:33
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
Еда
Главный фокусник СССР впал в депрессию
03:10
Главный фокусник СССР впал в депрессию
Звёзды
Одежда, от которой надо срочно избавиться
06:12
Одежда, от которой надо срочно избавиться
Мода Здоровье
Предметы интерьера из СССР, которым нужен второй шанс
03:40
Предметы интерьера из СССР, которым нужен второй шанс
Дом и сад
Звездные красавицы, бросившие мужей-миллионеров
04:07
Звездные красавицы, бросившие мужей-миллионеров
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение