Новое шоу Водонаевой раскритиковали в соцсетях 

Новое шоу Алены Водонаевой раскритиковали в соцсетях.

На днях на странице телеведущей в Instagram появился тизер ее новой программы "Дело Водонаевой" — проекта, в котором звезда общается с интересными людьми и рассказывает их истории.

Первой гостьей шоу стала девушка-трансгендер Миранда, официально сменившая пол в 2018 году. В подписи к короткому видео экс-участница "Дома-2" представила новый проект (авторская орфография и пунктуация сохранена — прим. ред.):

«Мой новый проект и его первая серия. Весь последний месяц я работала над ним и надеюсь блин получился не комом. Сегодня моей героиней стала роскошная девушка Миранда».

Подписчики неоднозначно отреагировали на новое шоу Водонаевой. Одни сочли, что телеведущая пытается копировать Ксению Собчак:

«Ален, подводку измени, а то прям как у Собчак слизала, очень шел тебе стиль как в новостях».

Другие, в свою очередь, оценили начинание звезды и пожелали ей успеха. В комментариях многие огорчились, что Водонаевой нет на телевидении, ведь, по их мнению, у нее профессиональный подход к ведению интервью.