Супруга британского принца Гарри Меган Маркл перенесла выкидыш в июле 2020 года. Об этом она рассказала в колонке для газеты The New York Times.

«После смены подгузника я почувствовала резкую судорогу. Я упала на пол с ним (Арчи, сын Меган и принца Гарри. — RNS) на руках, напевая колыбельную, чтобы мы оба успокоились, веселая мелодия резко контрастировала с моим ощущением, что что-то не так. Когда я сжимала в руках своего первого ребенка, я знала, что теряю второго», — рассказала она.

После этого Маркл госпитализировали. Рядом с ней находился ее супруг. По ее словам, принц Гарри тяжело перенес случившееся.

«Потерять ребенка — значит нести почти невыносимое горе, которое переживают многие, но мало кто обсуждает. Испытывая боль потери, мы с мужем обнаружили, что в комнате из 100 женщин от 10 до 20 из них пострадали от выкидыша. Тем не менее, несмотря на ошеломляющую общность этой боли, разговор остается табу, пронизанным (необоснованным) стыдом и закрепляющим цикл уединенного траура», — подчеркнула Маркл.

В своей колонке она отметила, что в этом году многие столкнулись с болью и потерями. Маркл обратила внимание на то, что люди по всему миру внезапно умирают от последствий коронавируса и сталкиваются с полицейским произволом. Первый ребенок принца Гарри и Меган Маркл, Арчи, родился 6 мая 2019 года. С апреля 2020 года пара перестала выполнять обязанности членов королевской семьи и потеряла возможность использовать свои титулы. В начале весны они переехали в Калифорнию.